波兰出高价让美军永久驻扎 俄称其或成报复性打击目标

据“今日俄罗斯”电视台网站5月28日报道，波兰愿意支付20亿美元让美国部队永久驻扎波兰。莫斯科称该倡议“危险”，说这将无益于欧洲安全。
报道称，波兰国防部一份名为《美国永久驻军波兰建议》的文件上周末由当地媒体和《欧洲政治周报》泄露到网络上。
这份39页长的文件探讨了为何说历史上波兰和美国关系一直“非常紧密”。
为了证明这一论点，国防部引用唐纳德·特朗普的发言作为例子，尤其是他“里程碑式”的华沙讲话，他在讲话中呼吁正视“对我们安全的严重威胁”。文件写到：“美国装甲师在波兰永久驻军——驻扎在专门为美军准备的设施里——将有助于达成（特朗普设下的）这一目标。”
华沙列出的让美国驻军的主要目的是“明确挑战和震慑俄罗斯（在欧洲）越来越大胆和危险的姿态”。华沙认为美国永久驻军波兰将向俄罗斯“传递明确的信息”，也就是美国会支持其东欧盟友。
据北约估计，为了这一“信息”，波兰愿意支付多达20亿美元，这相当于波兰2017年防务费用（100亿美元）的五分之一。
通过支付这笔资金，华沙希望可以与美国“建立更加紧密的联系”，这将保证“波兰人民的平安、安全和自由”。这些文件在北约即将在布鲁塞尔举行峰会的一个月前泄露，其中还包含显示华沙准备好为美国提供基地的不同地点的详细地图。
报道的结论是，位于波兰中部的比得哥什和托伦将是“美国永久驻军波兰的理想地点”。
克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫说，在波兰土地上接纳美国永久驻军“将无助于维护欧洲的安全和稳定”。他补充说：“当然，这将是主权国家自主做出的决定，但这么做给欧洲大陆整体氛围带来的后果显而易见。”
俄罗斯联邦委员会国际事务委员会第一副主席弗拉基米尔·贾巴罗夫说，华沙的建议是“危险的倡议”。他说：“部署永久性北约基地将使得波兰在可能发生的冲突中成为主要目标之一。如果有这样的基地，波兰会成为报复性打击的目标。”
另据俄罗斯《莫斯科时报》5月28日报道称，一名俄罗斯资深议员警告说，如果波兰建立一个永久的北约军事基地，那么波兰有可能成为东西方冲突时的“主要目标”。
俄罗斯联邦委员会国际事务委员会第一副主席弗拉基米尔·贾巴罗夫28日说：“如果建立那样的基地，波兰将成为报复性打击的对象。”他警告说，北约永久驻军“将使波兰成为潜在冲突中的主要打击目标之一”。
分析人士认为，波兰国防部的提议——据报道没有获得外交部和总统的许可就被提交给了华盛顿——是由于波兰在可能与俄罗斯爆发冲突的情况下，对欧洲盟友的不信任。
贾巴罗夫警告说：“波兰越靠近北约，它的处境就会变得越危险。”
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