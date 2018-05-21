白宫：处罚中兴会非常严厉别指望可逃脱

中美第二轮贸易谈判结束后，双方发表联合声明，但未提及各方关注的〝中兴禁令〞。白宫首席经济顾问库德洛20日说，美国对中兴的惩罚仍然非常严厉，警告中兴别以为可以逃过惩罚。
中美贸易谈判19日结束后，双方发布联合声明，同意通过中国购买更多美国产品，来减少美国的贸易赤字。值得注意的是，声明中并未提及各方关注的〝中兴禁令〞。
此前，美国宣布对中兴制裁，七年内禁止美国企业向中兴出口包括晶元在内的零部件。受到美国制裁不到一个月，中兴即宣告公司停止运营。
在对中兴制裁的问题上，白宫首席经济顾问库德洛和美国财政部长姆努钦20日都表示，中国国家主席习近平请求川普总统过问一下中兴公司的事。
川普总统13日发推文说，他正在与习近平合作，设法让遭到美国制裁而已经停止主要经营活动的中国大型电信设备生产商中兴通讯〝尽快恢复业务〞。
14日的白宫简报会上，白宫副发言人沙阿表示，中方已经在多个层级上，多次向美方多个层级的官员提出中兴事件，这是中方严重关切的一个议题。在中美双边关系上是有来有往的，而中美双方会讨论这些议题。
沙阿继续说，中兴通讯一案最终由商务部长罗斯部长定夺，〝我想罗斯部长在这件事上代表美国政府说话。总统已经要求他了解一下。〞
当日中午，罗斯在全美记者俱乐部发表演说时表示，美国的立场是对中兴惩处的执法，要与贸易谈判分开处理。
不过，罗斯也承认，川普与习近平之间的私人关系，决定着这次中美贸易的未来走向。
姆努钦20日对美媒说：〝总统要我们对中兴强硬。他所说的不过就是让商务部长研究一下中兴遭制裁的问题。〞
当天，白宫首席经济顾问库德洛也对美媒说，中兴遭制裁是商务部和司法部负责处理的执法问题，虽然他们有可能作出一些小幅度的修改，但他相信对中兴的整体惩罚〝仍会非常、非常严厉，当中包括巨额罚款、规管措施、新管理层及新董事局。〞
他补充说，即使惩罚措施有变，都只会是极小的改动，并警告中兴不要期望可逃过惩罚，〝这肯定不会发生。〞
《华尔街日报》报导称，一名熟悉中美谈判的消息人士说：〝到目前为止，双方还没有就中兴问题达成任何明确的协议。〞
消息人士说，中共外交部长王毅将于下周访美，预计会讨论中兴问题。
报导称，美国政府禁止美国公司向中兴出售元件不仅威胁到中兴的生存，而且也威胁到大陆其他国企的生存。
对于第二轮中美贸易谈判结束后发布的联合声明，库德洛说，这仅仅是一个声明，并不是两国的交易，美国甚至从未指望跟中方达成交易。他说〝那只是两个大国之间的一个公报而已。〞
库德洛还说，商务部长罗斯将研究美国可以增加出口的领域，包括能源、液化天然气、农产品和制造业产品等。罗斯计画在稍后访问中国。
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