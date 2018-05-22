洛克菲勒藏品拍卖创22项世界纪录 累计成交超8亿

美国已故富豪佩吉与大卫·洛克菲勒夫妇的私人藏品在拍卖中创下22项世界纪录，其中包括总价8.32亿美元的最贵私人收藏艺术品和珍宝纪录。
佳士得拍卖行以“佩吉及大卫·洛克菲勒夫妇珍藏”为主题，自5月1日开始举行多场拍卖会。11日美国纽约最后一场拍卖会结束时累计成交价达到上述金额，几乎两倍于先前世界纪录——2009年在法国巴黎拍得4.84亿美元的设计师伊夫·圣罗兰遗产。
佳士得称，计划拍卖的1500多件洛克菲勒夫妇藏品全部成交。除了拍卖成交总价最高，洛克菲勒夫妇藏品中有七件拍出创作艺术家作品最高价，还有一套瓷器等拍出同类藏品最高价。
这次拍卖活动中成交价最高的单品是毕加索1905年绘制的《拿着花篮的女孩》，以1.15亿美元成交，超出先前1亿美元估价。莫奈的《绽放的睡莲》和马蒂斯的《侧卧的宫娥与玉兰花》分别以8400万美元和8080万美元成交，均超过这两位艺术家作品先前拍卖最高纪录。
大卫·洛克菲勒是美国石油巨头洛克菲勒家族第三代，是美国19世纪首位亿万富翁约翰·D·洛克菲勒孙辈中最后辞世的一位。他和妻子分别于1996年和2017年去世，两人生前收藏大量艺术品，热衷慈善。据美联社13日报道，洛克菲勒家族决定将拍卖全部所得捐赠慈善事业。
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