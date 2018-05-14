印度地方议会选举曝买票丑闻 两大党互指对方使诈

卡纳塔克邦224个选区定于5月12日投票。当局部署数万名安保人员，保障选民投票。
由于发现买选票情形，选举监管机构没收近万张投票卡，讷格尔选区投票不得不推迟至本月28日；另一选区投票则因印度人民党候选人维贾伊·库马尔突然过世而推迟至本月15日。
卡纳塔克邦选举委员会说，有人想在讷格尔选区“破坏投票”。警方已经介入调查。
印度人民党与国大党相互指责对方为幕后黑手，试图操纵选举。
对印度人民党和国大党而言，卡纳塔克邦选举结果均至关重要。
印度1947年独立以来，国大党执政年份合计近半个世纪。然而，2014年议会选举中，以拉胡尔·甘地为总理候选人的国大党以较大劣势不敌现任总理纳伦德拉·莫迪领导的印度人民党。而今，国大党的传统“地盘”不断丢失，如果再在卡纳塔克邦选举中败北，国大党将失去掌控的又一大邦。
对莫迪领导的印度人民党而言，拿下卡纳塔克邦将意味着政治势力向南扩张。印度人民党在印度北部占主导地位，屡屡被指制定政策过程中偏向北部。为了争夺卡纳塔克邦的胜利，印度人民党投入大量资源。《印度时报》报道，为了争取选民，莫迪自本月1日起出席21场竞选集会，呼吁支持者为印度人民党候选人投票。
莫迪以国家荣誉、经济建设和外交政策为竞选口号，抨击国大党主席拉胡尔·甘地家族脱离民众；国大党则指认印度人民党选择曾受到贪腐指控的B·S·耶德尤拉帕为卡纳塔克邦首席部长候选人。
选举结果定于5月31日发布。一些民意调查显示，印度人民党和国大党可能都无法取得卡纳塔克邦议会多数席位，选举结果将出现“悬浮议会”。
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