新加坡总统哈莉玛宣布新施政方针方向 将继续与中国合作

新加坡总统哈莉玛7日晚在新加坡第13届国会发表演讲时表示，巩固新加坡的国际地位、建设一流城市、保持经济活力、建设具有爱心和包容的社会和培育独特的新加坡身份认同，是政府的下一阶段主要努力方向。
她强调，为回应新一代新加坡人的梦想、期盼与希望，即将接棒的新加坡第四代领导人必须能够与他们所代表的人民同步前进，争取他们的信任以及领导他们的权利。
新加坡国会的每届任期为五年。第13届国会第一会期从2016年1月15日开始，在今年4月3日结束。哈莉玛7日在第二会期开幕式上指出，下半段任期内，由第四代领导人拟定的政策会进一步成形，相关工作会越来越紧密进行。
她说，美国过去70年在本区域扮演关键的角色，是影响区域稳定的重要因素。新加坡新一代领导人将继续与中国合作，包括推动“一带一路”建设的进程。
新加坡总理李显龙上月宣布改组内阁，多名第四代领导班子成员被赋予更多的重要领导工作，新任命本月生效。
2018年1月4日，新加坡10名部长、5名高级政务部长和国会议长陈川仁通过通讯及新闻部发表声明，针对媒体近来有关总理接班人选的询问作出回应。他们说：“我们了解肩负的责任，团队将密切合作，在适当时候从我们当中推选出一名领导人。”这16人被舆论视作是新加坡第四代领导团队成员。
1965年新加坡独立后，李光耀出任首位总理，吴作栋于1990年任第二任总理，李光耀之子李显龙2004年接任第三任总理。（新华网）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost