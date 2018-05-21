中兴事件表明“中国式经商方式”应该改变了

美国媒体将特朗普帮助中兴“恢复业务”的决定描述为在中美双方代表近期于华盛顿重启谈判之时避免两国之间爆发一场贸易战的策略之一；而中国媒体却将特朗普对中兴“判了缓刑”视为北京对华盛顿威胁将对进口中国商品加征关税并惩罚其高科技企业的强硬回应的一次胜利。
中国媒体一直集中谴责美国试图遏制中国技术进步，并强调中国迫切需要发展自身的核心技术。
在所有言辞激烈的宣传中，对于中兴自身问题的关注和讨论很少，但是正是因为这些问题，这家企业才陷入了困境。
中兴遭遇的“横祸”应当成为对所有中国企业的一个及时的警告，提醒它们采取实实往在的措施引入严格的企业合规管理制度，特別是在当前这样一个中国企业正在根据中国政府启动的“一带一路”基础设施倡议的决策积极开展海外投资的时期。
更重要的是，这一事件强调了中国企业亟须改变“中国式经商方式”，这种方式常常为了追逐利益而无视道德、法律和法规。
一些犬儒主义者可能会说,中兴只是在中美两国之间激烈的地缘政治博弈中沦为了替罪羊和讨价还价的筹码。然而，中兴事件并非只是一个个体现象，而是反映出中国企业中的一种根深蒂固的模式。
在中国实行改革开放的40年里，许多企业，包括大型或小型、国有或私有企业，都深深地浸淫于这样一种经商方式：在一个你认识合适的人、给出合适的价钱就能无视规则的环境中，利用金钱买到官员庇护，利用贿赂拿到合同。
随着这些公司向海外扩张,它们不可避免地将这种国内的经商方式带到了国外，而这种做法与外国的文化、传统和经商方式发生了激烈的冲突。
公平地说，过去几年中，政府官员和分析人士都开始强调，中国企业必须采取必要措施，加强对企业监管和引入公司合规管理机制。
在中兴事件之后，中国正在紧锣密鼓地开展一系列活动。本月早些时候，中国国际贸易促进委员会与多个机构共同发起成立了全国企业合规委员会。
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