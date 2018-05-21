美议员提案对土耳其禁售F-35 除非保证不做这几件事

英国《简氏防务周刊》网站5月19日发表题为《美国议员提议禁止向土耳其出售F-35战机》的报道称，根据一项声明，罗得岛众议员戴维·西西利尼提出的法律草案禁止向土耳其出售或转让F-35战机及知识产权或技术数据。除非美国总统证明土耳其不会做出以下事情，否则不得解除禁令。即：降低北大西洋公约组织的协同作战能力、把北约武器装备暴露给敌对者，降低北约成员的整体安全度。
报道称，此草案还要求土耳其不得从以下几类国家进口或购买防务用品：受美国制裁的国家；错误或非法拘留美国公民的国家；未采取恰当措施确保执行国际法规防止公民死伤就参与军事行动的国家。
报道表示，土耳其是F-35战机的合作伙伴，在系统研发和演示阶段参与了项目。洛克希德-马丁公司解释，作为合作伙伴，土耳其工业部门有资格在项目实施期间成为F-35全球机群的供应商，预计产业机会可达120亿美元。
报道称，土耳其准备购买100架F-35A战机。截至发稿时间，五角大楼F-35战斗机联合项目办公室未回应记者的提问。西西利尼办公室也未作回应。西西利尼办公室一名工作人员说已经起草了类似修正案，等待众议院考虑2019财政年度防务授权法案时审议。
报道认为，禁止向土耳其出售F-35战机的想法很可能不招五角大楼的待见，因为它将推高项目成本，首先是飞机的单价。五角大楼官员连月来一直在谈论在提高产量的同时降低单价，而国会禁止向土耳其出售战机无疑会导致情况复杂化。
报道称，土耳其是F-35战机项目的合作伙伴，不仅是只能通过对外军售或直接商业销售获得战机的买家，这也导致该草案面临复杂的局面。
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