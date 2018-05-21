油价美元利率同步上涨 亚洲新兴经济体遭遇三重风险

港媒称，最近世界经济中最重要的三个价格同时上涨。过去3个月里，美元、美国的长期利率和石油价格同步上涨。
据香港《南华早报》网站5月14日文章，自2月以来，美元的贸易加权汇率上涨4.7%。十年期美国国债收益率自2013年以来首次攀升至3%。上周，布伦特原油价格创3年半以来的高点，达到每桶77.50美元。
报道称，这样的同步涨价是很少见的事。通常的经济学知识和以往的经验表明，对发展中经济体，尤其是对新兴的亚洲来说，这尤其是一种不祥的预兆。如果目前的趋势继续下去，那么至少亚洲地区的一些国家将面临增长放缓和经济动荡加剧的前景。
作为亚洲增长引擎的投资比净出口更重要。由于美国利率近年来处于最低水平，许多亚洲公司选择用美元债务来为它们的投资提供资金。美元走强使专注于国内业务的企业更难偿还这些债务，因为它们必须实现更高的销售额才能偿还债务。
报道称，美国国债收益率走高只会增加这种痛苦，因为这会推高美元的融资成本。
总部设在华盛顿的国际金融协会警告说，流向新兴市场的资金今年将急剧减少，4月流入本币债券市场的资金只有去年的一半。当然，如果发展中国家的央行提高利率以捍卫其对美元的汇率，那就会推高本地货币的融资成本，抑制投资并减缓经济增长。
另外还有油价上涨的影响。亚洲国家主要是石油进口国，因此在美元走强的情况下，油价上涨意味着进口账单会大幅增加，会对经济增长产生不利影响。
报道称，亚洲形势没有那么可怕。但如果当前一起涨价的趋势持续下去，经常账户赤字或债务水平高的国家将越来越面临风险，这些国家包括印尼和马来西亚，对印度和菲律宾的影响程度小一些。
印尼目前的经常账户赤字约为国内生产总值（GDP）的2%，相对于其经济规模而言，外汇储备相对较少。马来西亚的公共债务约占GDP的50%，其本国货币债务的近一半是欠外国人的，这使得该国经济容易受到资本外流的影响。
报道称，更糟糕的是，两国都承诺提高燃料补贴，以此应对油价上涨。在印尼，佐科·维多多总统重新推出了一项4年前取消的补贴计划。在马来西亚，作为总理退休15年后再度上台的马哈蒂尔·穆罕默德在竞选活动中承诺将提供新的燃料补贴。政府补贴会加剧本已困难重重的预算赤字，这将进一步削弱外国债权人的信心。因此，新的补贴计划很可能带来更大的经济损害，而对缓解家庭购买力的压力没有任何作用。
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