特朗普演讲时的这两个动作 让全法国和英国暴怒

4日，美国总统特朗普在美国全国步枪协会演讲时表示，如果民众能持枪，那么恐怖袭击的受害者将会大大减少。他同时用肢体语言模仿了2015年巴黎恐怖袭击和近期伦敦持刀袭击案的场景，此举立刻激起了法国和英国的愤怒。
据CNN报道，美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）在全国步枪协会（NRA）大会上发表演讲时，竟然拿美国最亲密的两个盟友“开刀”了。
2015年11月13日晚，在法国巴黎市发生一系列恐怖袭击事件，造成至少132人死亡。特朗普说，正是严格的控枪制度导致受害者未能幸免于2015年发生的巴黎恐袭。
特朗普表示，当时在场的130个人都没有武器，他们被一小群有武器的人残酷地杀害。如果一名工作人员或普通人手中有枪，把手中的枪指向恐怖分子，恐怖分子就会逃跑或被枪杀，巴黎恐怖袭击事件可能就会有另一种结局。
让法国人民尤其愤怒的是，特朗普在发表他捍卫拥枪者权利的言论时，甚至用手比作枪来描述巴黎恐袭事件中的受害者是如何被枪杀的。他说，“他们花了不少时间，用枪把他们一个个击倒在地——呯，再一个，呯，再一个，呯。”
对此，法国爱丽舍宫这周六发表声明说，“法国坚决反对特朗普总统的言论……并呼吁尊重受害者的伤痛回忆。
在2015年发生恐怖袭击时担任法国总统的弗朗索瓦·奥朗德（Francois Hollande）在社交媒体上发声称，特朗普的可耻言论和令人生厌的装模作样，在很大程度上阐明了他的价值观和对法国的看法。我们两国人民之间的友谊不能被这过分无礼的言论而玷污。
法国驻联合国大使Gerard Araud在推特上回应称：“遇难者的数字不能说服法国改变枪支法。”
特朗普还在演讲中提到了英国。他强调说，近期以来伦敦的持刀暴力事件也有所增加。
特朗普将一所不知名的伦敦医院比作“战区”，他说，尽管英国有严格的枪支法律，但这家医院的地板上到处都是被刀袭击的受害者的鲜血。同样地，他也用肢体动作模仿了用刀暴力袭击民众的场景，“对方有刀，而他们没有枪。”
已经退休的英国司法部长查理·法尔科纳（Charlie Falconer）在推特上写道：“美国谋杀率比英国高出5倍以上。世界上从来没有一个人（除了美国总统）会认为降低谋杀率的方法是让枪支更容易获得。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost