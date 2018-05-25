投资人罗杰斯爆料女儿教中文赚钱：每小时25美元

美国小姑娘快乐·罗杰斯因为一口字正腔圆的中文在网络上走红。她是国际知名投资人吉姆·罗杰斯的女儿。
吉姆·罗杰斯近日在参加美国福克斯电视台一档节目时，自豪地向外界爆料，说女儿正在教中文赚钱，每小时能赚25美元。
福克斯电视台主持人：您坐拥数亿美元资产。
国际知名投资人 吉姆·罗杰斯：我只是一个来自亚拉巴马州的普通人。
福克斯电视台主持人：好吧，您用这些资产做什么？
国际知名投资人 吉姆·罗杰斯：我希望我能留一些给我的孩子，当然也不是全部留给他们，我不想把她们宠坏。我告诉我的女儿，你得找个工作。她的朋友都说，你为什么要工作。我原以为她会去麦当劳打工，每小时赚8美元，但她其实是去教中文了，每小时能赚25美元，她比我聪明多了，她都几乎不怎么说英语了。
吉姆·罗杰斯大女儿 快乐·罗杰斯：一去二三里，烟村四五家，亭台六七座，八九十枝花。
正是这首字正腔圆的中文诗朗诵让快乐·罗杰斯成了“网红”。她现在当上了中文老师，她的妹妹小蜜蜂·罗杰斯紧随其后。
吉姆·罗杰斯大女儿 快乐·罗杰斯：我教的孩子是4到7岁的是两个小女孩。
吉姆·罗杰斯小女儿 小蜜蜂·罗杰斯：我要教的是两个小男生，所以我觉得比较难，因为男生他们很讨厌。
作为投资人，吉姆·罗杰斯不止一次对外展示自己的“教育投资成果”，那就是：让女儿学说中文。他认为，21世纪将属于中国，中文将是他们最重要的语言。他表示，他在1984年首次骑摩托车游览中国，与中国人接触，发现原来接受的关于中国的知识是不准确的，大多数是西方偏见造成的，他看好中国的发展前景。
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