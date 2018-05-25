泰国200警察突击搜查多座寺庙 抓捕涉嫌贪污高僧

24日清晨，约200名泰国警察突击搜查该国多座寺庙，逮捕多名据称涉嫌侵占寺庙资产的“高僧”。
据泰国《曼谷邮报》报道，被捕者包括泰国佛教界管理机构僧伽最高委员会的多名委员，以及多次参加抗议示威的62岁著名政治僧人伊萨拉，逮捕理由是他曾在2014年的“曼谷封城”抗议中参与抢劫。路透社报道称，除抢劫罪外，伊萨拉还被指控在抗议中伪造文件和非法拘役官员等。他已被正式剥夺僧人身份并被投入监狱等待审判。
法新社称，著名的金山寺成为本次贪污丑闻的中心，警方在该寺僧人的银行账户中发现400万美元挪用资金。警方从金山寺带走两人进行调查，并对另一名僧人发布通缉令，他据称拥有10个银行账户。此外，警方还在另两座著名寺庙发现同样问题，用于维护寺庙和僧人活动的费用被挪用。
路透社称，警方当天的佛教“清理”活动是今年规模最大的打击寺庙非法金融交易行动，也是泰国政府为改革该国佛教而发动的最新一次行动。尽管泰国6900万人口中佛教信徒超过90%，但佛教形象却被一些涉及金钱和性丑闻的僧人玷污。
泰国寺庙收入颇丰，每年都能获得大量捐款，但也常卷入包括谋杀、性、毒品以及地下金钱交易等在内的各类丑闻。在军政府的施压下，泰国僧人管理机构从去年开始自清门户，对该国30多万僧人实施更严厉的清规戒律。在泰国，对僧人采取行动曾被视为禁忌。但近年的一系列丑闻已经迫使当局重新思考如何处理针对佛教领袖的指控。
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