朝鲜拆除丰溪里核试验场 韩媒称迈出无核化第一步

朝鲜24日以炸毁坑道的方式完全拆除了咸镜北道吉州郡丰溪里的核试验场。韩媒称，朝鲜率先为完全无核化迈出第一步。
据韩联社5月24日报道，据消息人士透露，朝鲜在韩中美英俄五国记者抵达核试验场的上午11时许开始爆破拆除活动。到下午4点17分，2号、3号、4号坑道、营房、冶炼厂、观测所、宿舍等都被接连炸毁。当天丰溪里地区天气晴好，据天气预报，该地区当晚至25日上午有阵雨，当天拆除核试验场占尽天时，得以如期履约。朝鲜外务省曾于5月12日宣布，将于5月23-25日视天气情况择机拆除北部核试验场的坑道及附属设施。
报道称，韩国青瓦台国家安保室长郑义溶24日下午主持召开国家安全保障会议（NSC）常任委员会会议。青瓦台在会议结束后发布新闻稿表示，常委们评价称朝鲜核试验场废弃是走向完全无核化的第一步。
韩国外交部发言人鲁圭德当天在例行记者会上就朝鲜拆除核试验场表示，这是朝鲜有关无核化的首个举措，期待这成为实现完全无核化的契机。
报道称，2006年10月9日，朝鲜在丰溪里核试验场进行第一次核试验。随后，朝鲜分别于2009年5月25日、2013年2月12日、2016年1月6日和9月9日、2017年9月3日在该核试验场进行了5次核试验。
报道还称，丰溪里位于海拔2205米的万塔山以南2千米，周围被气云峰、鹤舞山、烟头峰等海拔1000米以上的高山环绕。由于山丘大部分为花岗岩所组成，核试验后发生的各种放射性物质外泄的可能性不大，丰溪里被认为是适合进行核试验的地方。
另据韩联社5月24日报道，24日，在韩中美俄英五国30名记者的见证下，朝鲜爆破拆除了丰溪里核试验场。
报道称，朝中社在2013年2月12日报道第三次核试验时首次使用“北部地下核试验场”一词，这是朝鲜对位于咸镜北道吉州郡丰溪里的核试验场的官方称呼。而韩国政府和媒体早在朝鲜进行第一次核试验后，就将其称为“丰溪里核试验场”。
报道称，丰溪里同宁边核设施一起被视为朝鲜发展核武力量的两大据点。一直以来，国内外情报机构、朝鲜专题媒体等通过卫星图像密切关注该地是否有进行核试验的迹象。
韩国庆南大学远东问题研究所教授张哲云（音）分析称，朝鲜废弃核试验场是一个富有象征性的措施。
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