乘客迟迟不登机 新加坡樟宜机场用脸部识别“捉”人

新加坡樟宜机场设置有一流的购物商店、美食、甚至游戏、游乐场，还有过境好睡廊，难怪樟宜机场的乘客迟到登机的现象也很严重。
为了不让乘客误机，尤其是避免已登机的乘客久等，当局只好通过广播呼唤乘客。由于樟宜机场是世界上最繁忙的机场之一，每班飞机都这么呼唤，机场就变得非常嘈杂，简直成了菜市场。
前不久，樟宜机场宣布减少呼唤，让乘客自己掌握登机时间，真的误机了，那也只能由乘客自己承担。除非有紧急事件，或者儿童走失等，才会动用广播呼唤。
不过，这也不是办法。
最近樟宜机场想出了绝招，就是要使用脸部识别技术，来找那些尚未登机的乘客。
到时候，你在机场购物时，没准就被人猛拍肩膀：“你就知道买买买，登机了你知道吗？”这可不是老公老婆在阻止你购物，其实就是工作人员通过脸部识别找到你催你登机啦！
据路透社报道，有能力在3秒内搜索识别18个脸部的中国依图科技公司，正在和樟宜机场商讨合作事宜。而法国的Idemia公司，之前曾为樟宜机场提供脸部识别技术服务。
路透社说，樟宜机场正在测试利用脸部识别技术来寻找未登记乘客。
目前，新加坡去年10月启用的樟宜机场第四航厦，已经在办理登机手续、行李托运、移民通关以及登机等各个阶段，全面采用脸部识别技术，乘客全程无需和机场人员接触。
路透社引述樟宜机场咨询总监李禧光说：“机场接到很多旅客走失的通告，我们想到脸部识别技术，我们需要检测并找到未登记的旅客。”
但他指出，这得需要得到航空公司的同意。
他透露说，机场已经测试了脸部识别技术，认为是可行的，目前正在同一些机构商讨合作，预计一年后可试用。
较早前，新加坡当局表示，将在新加坡全岛10万个灯柱上安装脸部识别仪器，路上每个人都可被扫描进数据库。这个消息引发很多人对隐私的担忧。
现在，这个识别系统来到了机场，会不会引发另一轮隐私担忧呢。
还有就是，要是大家都觉得反正机场会刷脸找人，就更疯狂地购物吃东西，反正你会找我，导致机场运营成本反而升高呢？
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