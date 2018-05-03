特朗普健康证明有假？ 前私人医生：他让我写的

2015年，当特朗普只是“总统候选人”时，时任其私人医生的伯恩斯坦在评价特朗普健康情况时可谓“好话说尽”。不过人们也发现，伯恩斯坦当时的用词与他客户的语言风格极其相似。如今，根据伯恩斯坦对美国媒体的最新说法，当时的那段评价原本就是出自特朗普之口。
伯恩斯坦1日告诉美国有线电视新闻网（CNN）：“特朗普口述了整封信的内容，那不是我写的。我只是捏造了这封信，然后继续假装下去。”
伯恩斯坦的自白推翻他两年多前的说法，也解答了上次美国总统选举悬而未解的问题之一。
2015年12月，特朗普的竞选团队公布该信内容，信中指出：“特朗普的体能与耐力超凡。”信中并未提供太多可以证实这番话的医疗证据，除了伯恩斯坦形容为“惊人又出色”的血压——110/65。该信还说：“特朗普先生若当选的话，我可以斩钉截铁地说，他会是史上当选总统中最健康的人。”
信中还表示，特朗普在过去一年之间，体重减轻了15磅，他的心血管健康状况则为“非常好”。
不过，随着选战进入白热化，伯恩斯坦在2016年9月对媒体改口说，当初那封信是他为病人诊断时仓促写下的，“时间很赶，因为我要看诊。”
而伯恩斯坦现在则说：“特朗普口述了信件，然后我告诉他哪些内容不能写入信中。他们那天大约4点来取信。”
伯恩斯坦还说，2017年2月，特朗普的前保镖基思·席勒在特朗普集团律师陪同下闯入他的办公室，直接拿走了特朗普的医疗纪录。
白宫发言人桑德斯则对此表示，那次行动并非搜查，而是属于“标准作业程序”，因为总统的病历纪录必须交由白宫医疗小组持有。
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