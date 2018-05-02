中国对美贸易谈判展示强硬态度

美国《纽约时报》网站4月30日刊载题为《面对特朗普的贸易要求，中国打算采取强硬态度》的报道称，据参与中国决策的人士说，北京不愿意就限制“中国制造2025”计划的问题与美国磋商，中国认为美国的要求是为了阻止中国的经济发展和技术进步。
报道称，中国采取强硬的谈判态度，表示当美国官员本周抵达北京时，将拒绝讨论特朗普总统提出的两个最苛刻的贸易要求。
报道称，中国政府正在公开呼吁双方采取灵活态度。但是，据参与中国决策的人士说，北京的高级官员不打算讨论特朗普政府在过去几个月里提出的两个最重大要求。其中包括将美国3750亿美元的对华贸易赤字削减1000亿美元，以及限制北京斥资3000亿美元实现工业升级的计划，该计划旨在获得人工智能、半导体、电动汽车和商用飞机等领域的先进技术。
报道认为，原因在于：北京觉得自己的经济已经足够强韧，能够应对美国的挑战。
报道称，在4月30日午间结束的为期3天的研讨会上，五六位中国高级官员和20多位有影响力的顾问详细阐述了中国政府的立场。研讨会上的这些官员和大多数顾问概述了中国的经济政策，包括深入探讨了该国的贸易政策，以确保海外了解中国的立场。
报道称，北京对特朗普扬言要对1500亿美元中国商品加征关税感到失望，对西方国家认为中国处于弱势谈判地位感到失望。
报道称，研讨会的与会者重申了中国此前的贸易政策提议，即进一步开放中国的金融和汽车行业，但其方式不能影响中国的工业现代化计划，也就是“中国制造2025”。他们还表示，中国将愿意收紧知识产权规则，以促进中国国内的创新并保护外国技术免遭假冒和其他非法仿造。
报道称，中国坚称任何谈判的范围都是有限的，并且在达成最终协议之前必须放弃关税威胁。
报道认为，中国愿意讨论缩减3750亿美元的年度贸易赤字的问题。但它希望通过购买更多的美国高科技产品来实现这一目标。长期以来，华盛顿一直阻挠达成这样的交易，原因是担心此类交易可能具有军事价值。中国还愿意从美国购买更多石油、天然气、煤炭和其他商品，并帮助为将它们运往中国所需的管道和其他基础设施提供资金。
报道称，中国政府的一位高级官员说，北京不愿意就限制“中国制造2025”计划的问题与美国磋商，这一计划包括政府向先进技术制造业中的重点产业提供大规模支持。这位中国高级官员说，中国认为美国的要求是为了阻止中国的经济发展和技术进步。
报道称，他还说，德国和其他国家也有产业政策，但美国并未加以反对。美国和欧洲官员认为，其他国家的这些政策范围不那么大，而且没有那么雄心勃勃。
报道称，其他顾问和官员说，美国误解了“中国制造2025”工业政策。他们表示，通过更清楚地解释该计划和做出轻微调整，或许有可能消除分歧，但这一立场可能还不足以让特朗普政府满意。
据报道介绍，清华大学新成立的中国经济思想与实践研究院举办了本次研讨会。研讨会是在清华大学和北京西部的另外两个会场举行的。
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