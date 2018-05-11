86国代表受邀为美使馆开张捧场 多数不想去

美国驻耶路撒冷大使馆将于14日举行开幕仪式，美媒透露，特朗普本人不会出席，而伊万卡会随团出席开馆典礼。不过，距离开幕还有3天，以色列外交部发言人却曝出一件尴尬的事，称86个国家的外交官受邀出席典礼，只有不到一半的人表示愿意去。
据俄罗斯卫星通讯社报道，以色列外交部发言人纳顺（Emmanuel Nahshon）9日透露，此次86个国家的外交官受邀出席美驻以色列新使馆的开幕仪式，但只有30个国家的外交官接受了邀请，有12个国家则因时间问题或事件敏感存在冲突等原因明确表达了“拒绝”，大部分国家甚至还没有回复。
报道称，12个拒绝出席开馆仪式的国家包括：澳大利亚、德国、爱尔兰、马耳他、墨西哥、葡萄牙、波兰、俄罗斯以及瑞典等。有趣的是，匈牙利、捷克和保加利亚这3个被认为会反对美国此次搬迁举动的国家却意外地接受了邀请，而罗马尼亚和奥地利这两个与以色列政府友好的国家，却至今还没有给出准信儿。
据报道，美国白宫日前发布消息称，美国总统特朗普宣布，14日将派代表团参加耶路撒冷的开幕仪式，其代表团将由美副国务卿沙利文率领，成员包括特朗普的女儿伊万卡、女婿库什纳、美国驻以色列大使弗里德曼、财政部长姆努钦以及白宫高级顾问贾里德·库什纳。
据了解，美驻以色列大使馆将于14日举行开馆仪式，有800位贵宾受邀出出席，其中包括商业领袖、记者、学者以及美国的政府官员。美方也表示，同样邀请了以色列政府方面的代表出席。
另据海外网早前报道，2017年12月6日，特朗普在白宫讲话时宣布，美国承认耶路撒冷为以色列首都，并将把美驻特拉维夫大使馆搬迁至耶路撒冷。事后，有9个国家表态将支持特朗普这一举动。然而，此举遭国际社会普遍反对，也被外界认为是“在玩火”。舆论认为，美国此举不仅将助长极端主义和暴力事件，还将让中东局势陷入乱局之中。
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