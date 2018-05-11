伊朗回应美国要求“重谈核协议”:不讨论任何条款

伊朗政府再次针对美国退出协议发表声明，声明称伊政府不打算讨论现行的伊核协议任何条款，包括其运行期限。本月8日，美国总统特朗普宣布退出伊核协议。9日，特朗普表示如果伊朗重启核计划，伊朗将面临“非常严重的后果”，同时他希望伊朗能“坐下来谈”。
据俄罗斯卫星新闻网（sputniknews）消息，伊朗政府网站10公布的声明回应“重谈伊核协议”，声明表示伊政府不打算讨论现行的伊核协议任何条款，包括其运行期限。伊政府在声明中说：“伊核协议磋商机制已经运行了12年，其任何条款及时限的任何规定均不得以任何形式进行讨论”。
伊政府表示，美国及其盟友不能限制伊朗的自卫权利，包括研发导弹防御体系。考虑到被征用战争的惨痛经历（指两伊战争） ，伊朗政府称，德黑兰不会将导弹发展成大规模杀伤性武器，这种防御是为发射常规武器而开发。伊政府引用《联合国宪章》第51条时表示，限制伊朗的自卫权利之举措是对国际法原则——包括国防权——的“公开违反”。
针对一些西方国家担心伊朗处于中东“（极端主义）影响”的背景，德黑兰还解释称其在伊拉克和叙利亚的存在是合法的，并指出这已被证明能有效地打击极端主义。
据了解，由伊朗和5+1国家（中国、法国、俄罗斯、英国、美国以及德国）以及欧盟在2015年签署的JCPOA协议，规定逐步取消对伊朗的国际制裁，以换取德黑兰遏制其核计划并允许检查其核设施以确保该国核能被用于和平目的。
特朗普上台后，一直批评伊朗核协议有“灾难性的缺陷”，要求美国国会和欧洲国家修改协议条款，并扬言要退出该协议。本周二（8日），德特朗普宣布决定退出伊核协议，并承诺将对伊朗的恢复最高级别经济制裁，以应对伊朗制定的核计划。9日，特朗普再就伊核协议谈话，他警告伊朗不要重新启动其核计划，奉劝伊朗要么将会坐下来谈判，要么“将发生点什么”。当时，特朗普对媒体表示，“我强烈地建议伊朗不要重启其核计划，如果你硬要启动，就等着承担严重的后果吧！”
针对美国退出伊核协议，英国、法国和德国三国的领导人，共同发布声明，对特朗普的决定表示“遗憾和担忧”。法国总统马克龙，指核不扩散体系处于危险；德国总理默克尔称将确保伊朗留在协议，英国外相约翰逊则表明不跟随美国退出。以色列、沙特阿拉伯、阿联酋及巴林支持特朗普的决定，阿拉伯国家联盟呼吁修改协议。
中国外交部周三对美国的决定表示遗憾，指核协议有利维护国际核不扩散体系，促进中东和平稳定。外交部指中伊一直保持正常经贸往来，中方将在不违反自身国际义务的前提下，继续与伊朗的务实合作。国际原子能机构则证实，伊朗有履行核协议中的承诺。
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