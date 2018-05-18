国际劳工组织报告称 迈向低碳经济将创造千万岗位

西媒称，迈向低碳经济的能源转型将对劳动力市场产生总体积极的影响，因为这一进程到2030年虽然将导致约600万个就业岗位消失，但同时它又将创造约2400万个就业岗位。
据埃菲社5月14日报道，根据国际劳工组织（ILO）14日发布的这份有关环境可持续性带动就业发展的展望报告，到2030年，与可持续发展目标相关的经济过渡将在全球净增约1800万个就业岗位。
这些岗位将与各项可持续发展的实践相关，例如可再生能源的发展、电动汽车利用率的增加以及建筑物能源效率的提高等，产生这些岗位的主要行业包括能源业、汽车业和建筑业。
报告称，只有石油开采和炼油这两个行业或将出现超过100万个就业岗位的净损失，另有十几个行业会出现超过1万个就业岗位的净损失。
该报告分析的其余约150个行业均将出现净增就业岗位，例如基于可再生能源的电力部门预计将创造250万个就业岗位，这弥补了化石燃料发电行业损失的约40万个就业岗位。
此外，全球有三个地区将成为这一进程中最大的获益者，其中亚太地区将新增1400万个就业岗位，美洲将新增300万个就业岗位，欧洲将新增200万个就业岗位。与此同时，依赖化石燃料的中东将出现就业岗位的净损失，依赖采矿业的非洲将几乎保持不变。
ILO驻西班牙代表华金·涅托表示，气候变化已经对就业产生了影响，2000年以来全球在与生态系统直接相关的行业（农业、畜牧业、林业和渔业）中每年损失大量就业岗位。
涅托指出：“能源转型对所有国家来说都是不可避免的，而那些之前就通过社会对话进行恰当转型的国家将在就业和发展方面获益最大。”
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