朝鲜劳动党友好参观团访华取经

外媒称，中共中央总书记、国家主席习近平16日在北京会见由朝鲜劳动党中央副委员长朴泰成率领的友好参观团，并表示中方愿同朝方深化治党治国经验交流，推动两国社会主义建设事业取得新的更大发展。
据日报道，习近平表示，两国领导人的两次会晤，就双方共同关心的重大问题进行深入沟通，为新时代中朝关系发展指明了方向。
习近平指出，这次朝鲜所有道、市委员长共同组团访华，既是落实我同金正恩委员长两次会晤重要共识的具体举措，也是两党开展的一次重要交往。相信双方将以此访为契机，深化交流合作，推动中朝友好合作关系不断向前发展。
他表示，中国支持改善北南关系、推动朝美对话、实现半岛无核化，支持朝鲜发展经济、改善民生，支持金正恩委员长带领朝鲜走符合自身国情的发展道路，中方愿同朝方深化治党治国经验交流，推动两国社会主义建设事业取得新的更大发展。
报道称，应中共中央对外联络部邀请，朴泰成率领的朝鲜劳动党友好参观团14日从平壤出发访华。中国外交部发言人陆慷15日在例行记者会上表示，友好参观团将参观了解中国国内经济建设和改革开放成就，促进两党治国理政经验交流。
另据朝中社5月17日报道，中共中央总书记、国家主席习近平16日在北京会见了由朝鲜劳动党中央政治局委员、中央副委员长朴泰成率领的朝鲜劳动党友好参观团。
朴泰成说，感谢习近平总书记同志对朝鲜劳动党友好参观团访问予以特别的关心。此次访问将是为进一步巩固和发展朝中传统友谊作出积极贡献的重要契机。
朴泰成表示，朝鲜党和人民遵循党的七届三中全会提出的新的战略路线，集中一切力量进行经济建设。
此外据塔斯社5月16日报道，朝鲜劳动党中央副委员长朴泰成16日在与中共中央总书记、国家主席习近平举行会谈时说，朝鲜准备贯彻落实集中力量优先发展经济的新战略路线。
朴泰成说，此次朝鲜劳动党友好参观团受金正恩委员长指派访华，旨在落实两党最高领导人重要共识，为朝鲜贯彻落实集中力量优先发展经济的新战略路线发挥积极作用。
又据塔斯社5月16日报道，朝鲜劳动党中央副委员长朴泰成16日在与中共中央总书记、国家主席习近平举行会谈时说，朝鲜准备学习中国发展经济的成功经验。
朴泰成说，朝中两党最高领导人发扬朝中传统友谊，接连举行同志般亲切的历史性会晤，推动朝中关系进入新阶段。
报道称，金正恩访华表明，朝鲜有意愿学习中国经济建设和改革开放经验。
据英国《泰晤士报》网站5月16日报道，朝鲜高级官员在中国学习经济发展，进一步恢复了两国关系。
报道称，由劳动党高官朴泰成率领的代表团抵达北京，预计将访问中国南部城市深圳和珠海。这两个城市被认为是中国的改革先锋，在经济特区里推行改革试验政策和做法。
朝鲜最高领导人金正恩5月在大连与中国国家主席习近平举行了会晤，此举被视为是为了加强两个邻国之间的关系。
中国外交部15日说，此访是落实习近平总书记和金正恩委员长重要共识的具体举措。
报道称，在北京，这个代表团据信已经访问了中关村。这里号称中国的硅谷，拥有约2万家高科技公司和初创企业。代表团还访问了北京的一个农业研究所和一个农业技术展览园。
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