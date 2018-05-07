土耳其军事扩张引发中东对手警惕

西媒称，土耳其的军事扩张引起中东对手的警惕。
据西班牙《国家报》网站4月29日报道，土耳其政府放弃孤立主义并积极投身国际事务已有一段时间。但如果说这种更积极的国际政策此前只侧重于充满活力的外交和经济扩张，那么现在来看，其军事色彩正越来越浓。
报道称，土耳其的军事力量在过去十年里发展很快。其军队在叙利亚和伊拉克开展了重大行动。与此同时，土耳其政府已与索马里、卡塔尔和苏丹签署了建立军事基地的协议，并与巴基斯坦、乌克兰、苏丹、阿塞拜疆、马来西亚和印尼等国军队签署了军事合作协议。
报道还称，自2007年以来，土耳其议会每年都会批准延长土军在伊拉克开展的“跨境行动”。2018年3月以来，土耳其军队在空袭的支持下，沿着从东向西延伸50多公里的走廊地带侵入伊拉克境内达20公里，控制了以前在库尔德工人党武装手上的数十个村庄。
报道指出，从2015年开始，“跨境行动”范围扩大至叙利亚领土，土耳其政府的理由是行使合法自卫权。安卡拉称，伊拉克军队和巴沙尔·阿萨德政权都没有能力控制与土耳其交界的边境地区。
报道还指出，但是，土耳其在这两个国家的军事存在远不是暂时性的。2016年8月，土耳其在叙北部发动代号为“幼发拉底盾牌”的军事行动，控制了阿勒颇省北部超过2000平方公里的地区。随后，土耳其企业在该地区进行重建，并建立了军事基地以及宗教事务机构和邮局。
2018年1月，土耳其军队对叙北部库尔德武装盘踞的阿夫林地区发起代号“橄榄枝”的军事行动。土耳其控制的叙利亚领土就此扩大至3500多平方公里。与此同时，土耳其军方还在叙利亚伊德利卜省设立了8个军事岗哨，这是其与俄罗斯和伊朗达成的协议的一部分。
报道称，除了在叙利亚和伊拉克，土耳其还在参与北约、联合国和欧安组织国际行动的任务地区维持军事存在并建立军事据点。此外，最近几个月来，土耳其签署了在索马里、卡塔尔和苏丹建立军事基地的协议。摩加迪沙基地将容纳200名负责训练索马里军队的土耳其军人，预计于2018年9月落成。2017年，安卡拉开始在多哈附近建设一个可驻扎300名士兵的基地。
报道指出，这些举动已经引起了“埃及-沙特阿拉伯轴心”的警觉，该轴心一直与苏丹和卡塔尔有矛盾。
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