中日韩将共同抵制保护主义 并对朝韩和解表示欢迎

外媒称，中国、日本和韩国财经领导人5月4日对保护主义风险发出警告，并同意确保开放和基于规则的多边贸易。
据路透社5月4日报道，根据会后发表的声明，三国表示地缘政治不确定性是全球经济面临的一个风险来源。
报道称，这次三边会议是在于马尼拉召开的亚洲开发银行年会间隙举行的。
另据韩联社5月4日报道，第18次中日韩财长和央行行长会议5月4日在菲律宾马尼拉举行，三国财长和央行行长在会后发表联合宣言，一致决定抵制贸易保护主义，对韩朝日前签署并发表《板门店宣言》表示欢迎。
报道称，三国财长和央行行长在会上讨论了近期世界经济金融动向和加强区域金融合作的方案，并在会后发表联合宣言，一致决定抵制任何形式的贸易保护主义，实现贸易公平开放。
三方一致认为，近期东盟与中日韩地区通货膨胀稳定、经济持续增长，对改善世界经济环境作出积极贡献。但贸易保护主义抬头，主要国家利率上调速度超出预期，地缘政治风险犹存。
报道称，三方一致同意增强应对外部冲击的能力，加强中日韩沟通与合作。
报道还称，三国财长和央行行长还就共同助力即将于5月9日举行的中日韩领导人会议取得成功达成共识，期待这成为加强区域金融合作的契机。
中国财政部副部长余蔚平、中国人民银行国际司副司长张正鑫，韩国经济副总理兼企划财政部长官金东兖、韩国银行行长李柱烈，日本副首相兼财务相麻生太郎、日本银行行长黑田东彦出席会议。
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