美国对华贸易赤字从何而来？

美媒称，截至去年，中国经常账户盈余总额降至国内生产总值的1.4%。
据美国《华尔街日报》网站5月20日文章，过去十年，中国的外部不均衡已经大幅降低。这要从中国总的经常账户盈余（主要包括贸易盈余，但也包括跨境投资带来的收入）说起。随着中国在千禧年前后开展经济改革并进入全球贸易体系，其经常账户盈余从接近于零到2007年增长至占国内生产总值的10%。
报道称，白宫的贸易要求忽略了这种情况的改变程度。截至去年，中国经常账户盈余总额降至国内生产总值的1.4%。国际货币基金组织估算，到2023年，这一比率将降至0.6%。
报道称，自2010年以来，中国在转向国内消费上取得了切实进展，这一趋势由越来越富裕和自信的消费者引导。北京扩大其社会福利网，在某种程度上对降低中国家庭的预防性储蓄也起到了重要作用。自2014年以来，消费已经成为中国经济增长的主体。随着中国人口老龄化，储蓄率可能进一步下跌，消费可能相应增长。
报道称，与此同时，北京拒绝了保持人民币疲软的政治压力。2007年至2016年，人民币升值40%。其结果是出口增长放缓，进口增长加快，经常账户盈余在经济中所占比例大幅降低。
那么，为何美国对华贸易赤字仍然如此之大呢？报道称，去年，只算商品，这一数字达3760亿美元，加上服务，这数字为3370亿美元。在一定程度上，这一账目只是反映了全球供应链的结构。例如，中国进口韩国显示屏用于组装iPhone。当最终产品运往美国时，整件商品——包括韩国显示屏——都算作是从中国进口的。因此，如果从附加值的基础上衡量，美国对华双边贸易赤字将减少约1000亿美元。
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