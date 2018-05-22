进屋脱鞋有助身材苗条

英媒称，科研人员称，进屋脱鞋和把地毯换成木地板有助于人们维持苗条身材，因为这样做可以防止环境中的化学物质在屋内聚积。
据英国《每日电讯报》网站5月20日报道，根据提交给欧洲内分泌学会的一项新研究，日常用品中包含“环境致肥物”。这种物质会扰乱激素，增加人体内的脂肪堆积。葡萄牙阿威罗大学和贝拉地区大学的科研人员汇总并分析了现有的有关环境致肥物的调查和研究，以求发现人们最有可能在哪里接触到这种化学物质。
他们发现，日常饮食、屋内灰尘，以及清洁用化学物、厨房用品或化妆品等是环境致肥物的最大来源。
报道称，鉴于以上结果，科研人员提出7条建议，可以把家中的环境致肥物降到最低程度。这些建议包括选择新鲜、有机和不用农药的食物，而不是加工食品，尤其是包装上印有一长串配料的那种。
科研人员还建议进屋脱鞋，以避免把环境致肥物带入室内。他们也建议经常吸尘，防止环境致肥物在房屋灰尘里堆积，还有在家中和办公场所不铺地毯，而是使用木地板。
他们最后建议不要使用塑料容器，而应使用玻璃或铝制容器，并且避免使用合成的清洁产品。
该研究的第一作者安娜·卡塔里娜·索萨说：“要想过上没有环境致肥物的生活，这些还只是最初的几步，但是个好开端。（我们的建议）基本上就是注意饮食，家中不要有灰尘。”
“成年人每天吸入约50毫克灰尘，儿童约100毫克，所以保持屋内清洁是非常有效的措施。另外使用潮湿的布清扫家具，不要使用可能会含有更多环境致肥物的清洁产品。”
报道称，过去二十年间，英国的肥胖率翻了一番，如今63%的英国成年人超重或肥胖，预计这一数字到2025年还会增加三分之二。
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