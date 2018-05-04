中国军人在吉布提用激光对准美空军人员 导致轻伤

美国国防部官员告诉美国之音，中国军人将高能激光对准在非洲国家吉布提上空出现的美军飞行人员，有两名军人受轻伤。 美国已经正式向中方提出交涉。
五角大楼发言人洛根中校在接受美国之音国家安全记者塞尔丁采访时透露，美方已经告知飞行员在飞经吉布提上空某些空域时保持警惕。洛根中校介绍，过去几周来发生了少数激光对准美国飞机的独立事件，这种做法可能会对机组人员造成严重伤害。洛根中校表示，飞行员提交的报告表明，在三起独立的事件中，对准美国飞机的激光来自附近的中国基地，这些激光属于军用级别。
这位发言人表示，美方已经就此情况向中国政府提出了正式的外交照会，并要求中方进行彻底调查。
此外，他还确认了有人受轻伤。
另据美国有线电视新闻网报道，美方在向飞行员发出的一份通知中透露，一架C-130运输机内的机组人员在遭到军事级别的激光照射后，有人出现了眼部受轻伤的情况。这些激光据报来自附近的中国基地。
《南华早报》援引中国军事观察人士的观点称，这种激光可能不是针对外国飞行员，而可能是被用于驱散机场附近的鸟类，或者是用来阻扰可能出现的间谍无人机。
中国具有官方背景的媒体《环球时报》英文版2日刊文称，有一位“军事专家”表示，美国“已经习惯了编造故事给中国抹黑”。《环球时报》引用这名“专家”的话说，中国在吉布提的基地非常小，是用于提供后勤支援的基地，美国应该以“公平的态度”看待这个基地并且停止“编造谎言”。
这篇报道还引用另外一个“消息人士”的话称，美国飞机“威胁了我们的基地”。
中国在吉布提的军事基地距离美军在非洲常设的军事基地莱蒙尼尔营（Camp Lemonnier）仅有数英里远。这处美军基地驻扎着4千名美军人员。
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