美财长称在北京与中国官员进行了“良好对话”

美国财政部长努钦星期五说，他率领的高级代表团在北京与中国官员进行了良好的对话。不过，努钦在离开酒店准备进行第二天会谈时没有提供进一步详情。
与努钦的美国代表团会谈的中国代表团由中国副总理刘鹤率领。刘鹤也是中国国家主席的首席经济顾问。据信会谈涉及美国对中国贸易行为不满的广泛内容，从技术转让到国家补贴技术开发等问题，尤其是半导体技术。
美国代表团成员有商务部长罗斯、贸易代表莱特希泽和白宫的总统贸易顾问纳瓦罗。
一些人将这次预定为期两天的会谈视为积极的一步。美国和中国都试图避免爆发贸易战。分析人士说，几乎不可能在这次会谈中化解双方的分歧，但是如果决定继续沟通就将是一个令人欢迎的进展。
川普总统在推特上说，美国官员的谈判是争取公平的贸易。
中国的贸易政策以及市场准入一直是美国其他在中国的投资者的一个主要关切。最近数周以来，美中争执愈加激烈。川普总统威胁对总额500亿美元的中国进口商品增收关税，以惩罚川普行政当局所说的北京不公平贸易行为，包括强迫外国公司转让技术、知识产权以及国家对技术开发的补贴。
中国否认美国的指称，坚持说中国市场是开放的。中国最近决定在2022之前取消对进口汽车的25%关税。中国政府还威胁说，如果美国开始实施加征关税，中国将以眼还眼，以牙还牙。
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