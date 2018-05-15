美国突然要“恢复中兴业务” 日本企业或将松口气

伴随着美国总统特朗普13日晚间的一篇暗示将恢复中兴业务的推文，与中兴有业务往来的日本企业或许会松口气。
据《日本经济新闻》5月10日报道，中兴的智能手机业务2017年销售额达到352亿元。全球销量居第九位，在美国尤为强劲，高居第四位。报道称，该公司在日本也在加强相关业务。
而美国对中兴的制裁将对日本哪些企业和领域造成影响呢？据《日本经济新闻》的报道称，日本通信运营商NTTDoCoMo、KDDI（au）和软银等3家日本移动运营商已处于无法采购中兴通讯造终端的状态。据悉，NTTDoCoMo在2017年发布的双屏可折叠智能手机“M”就是委托中兴制造的，而软银委托中兴制造面向儿童的手机等。据悉目前现有库存的销售仍在继续，但很难再进行采购。此外，还存在面向中兴终端的软件无法更新的问题，各公司正在调查详细情况。
此外，美国的制裁还将对日本的虚拟通信运营商投下阴影。在日本，2017年虚拟通信运营商在移动通信市场达到一成份额，原因就在于华为和中兴能够制造低价终端。
另外，液晶面板等领域的日本企业也在关注影响。日本显示器公司（JDI）2017年10～12月的销售额中，对中国智能手机用液晶面板占到一成以上。面板制造的前半段工序由日本工厂负责，后半段工序由中国工厂负责。如果华为、中兴等的智能手机产量下降，日本企业开工率下降的风险将随之提高。
而对于中兴而言，日本既是巨大的海外业务拓展市场，也是重要的研发基地。据《日本经济新闻》2月的报道显示，中兴通讯（ZTE）正在日本加强技术开发，积极拓展业务。最大目的是获取将在2020年之前启动商用服务的新一代通信标准“第5代（5G）”的相关订单。目前，中兴正在加强与日本大型移动通信公司的关系。据称，中兴通讯与其他竞争公司相比，很有可能在日本5G基础设施商战中成为参与竞争的主角之一。
中兴通讯日本公司（位于东京中央区）的首席技术官（CTO）陈凉文曾向日本媒体表示，日本在5G领域将成为世界的展示窗。尤其是在2020年举行的东京奥运会和残奥会上，采用5G的视频播出等各种服务将推出，日本3大移动通信公司（NTTdocomo、软银、KDDI）将启动巨额的基础设施投资。
中兴通讯日本公司现在包括通信设备的维护人员在内，共有职员约400人。该公司2017年斥资10亿日元新建的靠近东京浜松町车站的大门研发（R＆D）中心拥有大量试验设备。包括智利、秘鲁和印度尼西亚等海外企业在内，在半年里有近40家企业到此访问，已成为一处重要的基地。
中兴通讯的强项之处在于其价格优势。据称，与欧洲和日本国内的主要竞争者相比，仅为五分之一左右。现阶段在5G的基础设施设备领域，中兴通讯正在与软银进行验证试验。关于日本另外两大移动运营商——NTTdocomo和KDDI，中兴要在初期阶段获得订单较为困难，但5G投资将持续10年时间，因此仍有卷土重来的余地。
在日本国内的无线基础设施市场，中兴通讯以软银为中心正在交付设备。主要是面向软银旗下公司——无线城市规划公司（Wireless City Planning Inc.，WCP，位于东京港区）的交易，后者利用2.5吉赫（GHz）频带这一比较高的频率提供高速数据通信。
伴随着美国制裁中兴的困局，与中兴有相关业务往来的日本企业受到不同程度的影响。据参考消息网-出海记记者了解，目前东芝、索尼、瑞萨等大型半导体企业对中兴一事都只是持持续关注态度。而日本总务省则不知如何是好，4月24日，日本总务相野田圣子在内阁会议后的记者会上表示：“密切关注事态发展”，显示出将加紧收集信息的想法。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost