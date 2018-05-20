新华社：中美贸易联合声明是“共赢的典范”

新华社评论：互利共赢，让中美经贸磋商不断向前
习近平主席特使、国务院副总理刘鹤于5月15日至19日应邀赴美访问。经过几天紧张艰苦的磋商，中美双方最终达成了不打贸易战的共识，并在当地时间19日下午就经贸磋商共同发布了联合声明，双方将在诸多领域加强经贸合作。可以说，这是一次积极、务实、富有建设性和成果的访问，是对两国元首此前达成重要共识的落实，对中美两国人民和国际社会来说都是一个好消息。
从今年2月底刘鹤赴美沟通，到5月初美方主动派出代表团到中国磋商，随后习近平主席应约同美国总统特朗普通电话，再到此次美邀请刘鹤率团赴美，这一切传递出一个清晰的信号：在中美两国元首达成的重要共识的指引下，双方朝着解决问题的方向不断迈进。
从北京磋商的“坦诚、高效、富有建设性”，到华盛顿磋商的“积极、务实、富有建设性和成果”，几字之变却颇有深意：磋商次数增加的同时，磋商成果在不断向前推进。上次磋商双方在一些问题上仍存较大分歧，但这次却在不少具体领域取得更多进展，比如在能源、农产品、医疗、高科技产品、金融等领域加强经贸合作，加强知识产权保护合作，鼓励双向投资等。这些来之不易成果的背后，是双方落实两国元首达成的重要共识，为妥善解决经贸争端而积极寻找办法的不懈努力。
谈判是互谅互让的艺术，是在相互妥协中寻求彼此利益交集。一方吃亏的交易不会持续，双方共赢的合作才能长久。此次双方就经贸磋商发布的联合声明就是一个共赢的典范。美国加大对中国优质能源和农产品等出口，于美国，将利于其削减贸易赤字，促进其经济发展；于中国，可以促进产品供应多元化和优质化，更好地适应经济高质量发展，满足人民的需要，对提升世界各国百姓福祉也是利好。
不经历风雨，怎能见彩虹。每项成果的达成都绝非易事。无论在北京还是华盛顿，面对美方的不合理要求，中国政府从来都是坚决回击，绝不妥协，不接受对方所设的限定条件。一切从国家和人民利益出发，从中国实际发展需要出发，是中方谈判始终坚持的原则。
冰冻三尺非一日之寒。中美在经济结构和文化认知等方面的差异，让两国经贸争端的解决具有长期性、艰巨性和复杂性。因此，管控分歧、解决问题更需双方付出诚意、智慧和耐心。从最初的剑拔弩张到今天磋商取得阶段性成果，这是一个好的开始。我们有理由相信，只要中美双方本着互相尊重、互利共赢的理念，就没有迈不过的坎，跨不过的山。（新华社记者于佳欣 朱东阳）
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