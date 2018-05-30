美股大跌：中美贸易摩擦再起 意大利风雨飘摇

美股周二（5月29日）大幅下跌，因意大利政治动荡导致欧元暴跌，中美则继续艰难的贸易谈判。银行股领跌。
道琼斯工业平均指数收盘下跌391.64点，或1.58%，收于24,361.45点。盘中该指数一度下跌超过500点，或2%。
标准普尔500指数下跌1.16%，收于2,689.86点，纳斯达克综合指数下跌0.5%，收于7396.59点。
周二的下跌标志着道指和标普500指数连续第三个交易日下跌，二者都录得自4月24日以来最糟糕的一天。
股市全天延续跌势，欧元/美元则进一步下跌。
周二，对全球信贷萎缩和利率低迷的担忧似乎对美国金融类股构成了压力，导致美国最大几家银行的股价大幅下挫。高盛、摩根大通、花旗集团、摩根士丹利和美国银行均下跌逾3%。
金融选择领域SPDR（XLF）的交易所交易基金下跌3.45%，低于200日移动均线。
银行业投资者可能会担心，全球信贷下滑可能会对国际债券持有者造成连带损害，不过，周二全球政府债务的普遍增强也抑制了银行业的前景。
“一个成员国最近的政治动荡加上该地区经济动能明显受损令投资者质疑经济复苏的可持续性和欧盟的未来，”Stifel Nicolaus首席经济学家Lindsey Piegza在致CNBC的一封电子邮件中写道。“在不确定性增加的情况下，欧洲央行似乎别无选择，只能继续提供支持一段时间，进一步落后于美联储。”
“恐慌指数”--芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）升至18上方。美国股市周一因阵亡将士纪念日休市。
避险情绪推动了对包括美国国债在内的更安全资产类别的需求。美国10年期国债收益率周二跌至2.77%，较近几周高点3.1%大幅下滑。
斯托克欧洲600指数下跌1.4%，意大利FTSE MIB下跌2.6%，西班牙ibex35指数下跌2.5%。亚洲方面，由于欧元区的政治动荡打压了全球市场，股市收盘？下跌。欧洲斯托克银行指数下跌4.4%，为2016年8月2日以来最糟糕的一天。
欧元/美元汇率跌至1.16下方，为今年以来的最低水平，原因是意大利国债收益率继续上升。美元兑一篮子货币的美元指数周二上涨0.68%，至94.83。
摩根大通联席总裁Daniel Pinto周二透露，第二季度的交易收入可能与一年前持平，这加剧了银行业的困境。
“总体而言，我们今天看到的市场收入将同比持平，”联席总裁Pinto托周二在纽约的一次会议上说。
上周末，意大利总理任命国际货币基金组织前官员科特拉利为临时总理，组建新内阁，恢复国内的政治秩序。
自3月大选无果后，欧元区第三大经济体一直在努力建立一个稳定的政府，反体制力量在周末放弃了组建执政联盟的努力。
摩根大通基金首席全球策略师David Kelly表示：“在短期内，意大利的现状将得以维持，但如果选举加强了左翼或右翼民粹主义政党的影响力，就有可能采取更激进的应对措施。考虑到意大利的债务数额，这可能引发财政上的危险”。
最新的事态发展刺激了此前对欧元区稳定的担忧，以及意大利的债务违约风险（2.68万亿美元）。10年期意大利国债收益率周二早间跳升至逾3.38%，为2014年3月以来的最高水平，比德国10年期国债收益率高出逾2.5个百分点。
“不过，我认为违约风险仍然非常低，”Kelly补充道。“意大利不可能在没有整个经济崩溃的情况下违约。”
欧洲的担忧蔓延到了西班牙，该国议会将于本周五投票决定是否将现任总理拉霍伊和他的中右翼政党赶下台。
由于担心意大利危机导致全球经济增长放缓，工业和材料类股周二也纷纷下跌。飞机制造商波音和农业科技开发商道杜邦均有所下降，而石油价格继续下跌，因有报道称产量增加。
美国西德克萨斯中质原油期货周二下跌3个百分点，在上周触及三年半高位后连续第五个交易日下跌。对沙特和俄罗斯可能提高产量的担忧，在过去一周对油价造成了下行压力。
美国总统唐纳德？特朗普的政府周二还表示，将继续对对中国的贸易采取行动。就在几天前，两国刚刚宣布了对两国争端的初步解决方案。
白宫在一份声明中称，将对500亿美元从中国进口的包括高科技以及与”中国制造2025“相关的产品征收25%关税，最终征税名单将在6月15日宣布，并在随后开始征收关税。美国还将继续在世界贸易组织对中国提起诉讼。
此外，投资限制、对中国个人与先进工业技术出口控制等规定将在6月30日公布。
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