美国正式宣布将对价值500亿美元中国商品加征关税 中国商务部迅速回应

美国白宫29日发布声明，宣布将采取多种措施保护本国技术与知识产权免遭中国“歧视性的、繁重的”贸易行为的影响。
这些措施包括：美国将对与获取重要技术有关的中国个人和实体实施具体的投资限制并提升出口管制；美国将继续针对中国在授予知识产权许可方面歧视性的行为违反相关协议寻求在世界贸易组织提起诉讼；根据《1974年贸易法》第301条款，美国将对价值500亿美元、进口自中国的含有产业重要技术的商品征收百分之25的关税，最终的征税清单将于6月15日宣布，随后不久将开始对有关产品征税。
在白宫发出声明后，中国商务部迅速做出回应称，对白宫的这项声明“既感到出乎意料，但也在意料之中”。商务部的声明说，白宫的这一做法“显然有悖于不久前中美双方在华盛顿达成的共识。”这份声明还强调，“无论美方出台什么举措，中方都有信心、有能力、有经验捍卫中国人民利益和国家核心利益。”
白宫发布这一声明正值美中两国贸易争端似乎有趋缓迹象之时。美国财政部长姆努钦不久前宣布美中之间的贸易战暂时搁置，美国商务部长罗斯预计将于周六抵达北京，就缓解美中两国间的贸易紧张继续与中方进行磋商。
美中双方在5月19日举行的最近一轮的贸易谈判中达成协议，北京同意购买更多的美国商品以便“大幅减少”高额贸易逆差。但两国达成一致的声明中没有提及任何具体的进口和出口目标。
在美中双方于华盛顿举行磋商之后，美国财长姆努钦宣布世界最大的两国经济体已经达成共识，暂不对彼此施加高额新关税。
特朗普起初对达成协议表示赞扬，但随后表示他对这一结果既不高兴也不满意。
此外，美中两国代表周一在世贸组织就美国总统特朗普指称中国盗取美国创新思想进行争论。美国驻世贸组织代表丹尼斯•谢伊大使说，对于那些想要进入中国市场的公司，特别是那些与国有或国家领导的中国企业合作的公司来说，“强迫性的技术转让”通常都是一个不成文的规定。据路透社报道，谢伊在发言中说：“这不是法治。实际上，正是中国的法律本身允许了这种胁迫。”
中国断然否认了这一批评。中国常驻世界贸易组织代表张向晨大使在世贸组织会议上表示，中国没有强迫性的技术转让。张向晨说美方的观点涉及“有罪推定”。他说：“事实是，这些监管举措都没有要求外国公司进行技术转让。”
白宫周二的声明说，美国将继续保护本国技术与知识产权，阻止非经贸方面的重要技术和知识产权向中国转让，并且提升中国市场准入。此外，美国还将呼吁中国移除其诸多的贸易壁垒，并且呼吁两国间的关税和其它税负在实质和价值上能够互惠互利。
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