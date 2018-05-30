马尼拉两道红线示警北京 窥觊西菲律宾海即刻宣战

聚焦南海问题的香格里拉对话下周将在新加坡举行。面对国内舆论批评当局对中共在南海的军事部署缺乏强硬立场，菲律宾外长卡亚塔诺28日称，总统杜特尔特已就此对北京划出“红线”，并将对任何逾越红线的国家宣战。
卡亚塔诺说，第一道红线是不允许中共在帕纳塔格礁(Panatag Shoal 黄岩岛)修建任何设施。
中共在2012年完全控制了这个岛礁和周边海域并禁止菲律宾渔民前往那里的渔场作业。2016年7月，国际仲裁法庭判定中方违反了联合国海洋法公约，但中方不服。
卡亚塔诺外长说，另一道红线是中国或其他任何国家不能在西菲律宾海单独开发石油或其他资源。
西菲律宾海是指菲律宾西海岸线以西200海里的专属经济区，包含斯普拉特利群岛（南沙群岛的大部分岛礁）。2016年的国际仲裁裁定，中国在那里占据的美济礁、永暑礁等岩礁或低潮高地不拥有专属经济区，同时裁定中国妨碍了菲律宾对其专属经济区行使主权。
卡亚塔诺说，杜特尔特曾向中国国家主席习近平强调，“西菲律宾海是我们的，我们计划开始在南海挖石油和天然气。”
卡亚塔诺还强调，总统表示如果任期内西菲律宾海任何一块领土损失，他就辞职。
杜特尔特在国际仲裁法庭2016年做出裁决前的几周就任菲律宾新总统，随后他宣布暂时搁置与中国的争端，转向谋求与北京大力发展经贸关系。但中国不顾国际仲裁庭的裁决，迅速在占据的岛礁上完成填海造地，并开始军事部署，激发了菲律宾国内对杜特尔特政府的批评。
这些批评促使杜特尔特政府抵制北京在南中国海军事化的行动趋于强硬，并重新向传统盟友美国靠近。
菲律宾22日宣布参加美军在夏威夷主办的2018环太平洋军事演习，这是菲律宾首度参加这项军演。而中国却在翌日被美国以“在南海进行军事部署”为由拒之门外，对比强烈。
美国华盛顿智库亚洲海事透明倡议组织(AMTI)上周一份报告称，菲律宾还重新启动了斯普拉特利群岛第二大自然岛帕加萨岛(Pagasa)上的机场跑道翻修工程。
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