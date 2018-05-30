    • 2018年5月30日

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    马哈迪认为 大马变天或能启发新加坡人

    星期三, 五月 30, 2018 , ,

    马来西亚在5月9日首次经历独立以来的政党轮替后，首相马哈迪认为，这种政治变化或许会让邻国新加坡人有所启发。

    “我想新加坡人民，就像马来西亚人民一样，一定也厌倦了独立以来，面对同样的政府，同样的政党。”

    马哈迪接受英国伦敦的《金融时报》(Financial Times)的访问，发表上述言论。

    国阵和其前身联盟(Alliance)治理马来西亚长达61年，直至本月9日，才遭到希望联盟推翻。

    同样的，新加坡自独立以来，也是一党独大的国家。人民行动党自1959年大选以来，一直掌权至今，长达59年。

    与新加坡水火不容

    《金融时报》形容，马哈迪“向来喜欢激怒邻国新加坡”。

    马哈迪再度任相前，曾在1981至2003年期间，担任第4任首相。他和新加坡的关系向来水火不容。

    不过，马哈迪在大选前夕，曾接受新加坡媒体《新明日报》的访问时，否认他对新加坡存有敌意。

    反观，他提到他和已故新加坡资政李光耀的关系犹如“兄弟”，不过，双方会为了各自国家的利益而坚持己见。

    马哈迪昨天表示，为了改善国家债务，正式宣布取消马新高铁(HSR)计划。

    基层种族主义顽固

    除此之外，马哈迪相信，希盟新政府领袖较不受种族主义的感染。

    不过他认为，尽管联邦政权已易手，基层的种族主义情绪仍根深蒂固。

    “在最高（领导）层，这个政府较少有种族主义。”

    “不过，在基层，种族情绪仍然高涨。”（新国志）

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