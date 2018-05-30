马哈迪认为 大马变天或能启发新加坡人

马来西亚在5月9日首次经历独立以来的政党轮替后，首相马哈迪认为，这种政治变化或许会让邻国新加坡人有所启发。
“我想新加坡人民，就像马来西亚人民一样，一定也厌倦了独立以来，面对同样的政府，同样的政党。”
马哈迪接受英国伦敦的《金融时报》(Financial Times)的访问，发表上述言论。
国阵和其前身联盟(Alliance)治理马来西亚长达61年，直至本月9日，才遭到希望联盟推翻。
同样的，新加坡自独立以来，也是一党独大的国家。人民行动党自1959年大选以来，一直掌权至今，长达59年。
与新加坡水火不容
《金融时报》形容，马哈迪“向来喜欢激怒邻国新加坡”。
马哈迪再度任相前，曾在1981至2003年期间，担任第4任首相。他和新加坡的关系向来水火不容。
不过，马哈迪在大选前夕，曾接受新加坡媒体《新明日报》的访问时，否认他对新加坡存有敌意。
反观，他提到他和已故新加坡资政李光耀的关系犹如“兄弟”，不过，双方会为了各自国家的利益而坚持己见。
马哈迪昨天表示，为了改善国家债务，正式宣布取消马新高铁(HSR)计划。
基层种族主义顽固
除此之外，马哈迪相信，希盟新政府领袖较不受种族主义的感染。
不过他认为，尽管联邦政权已易手，基层的种族主义情绪仍根深蒂固。
“在最高（领导）层，这个政府较少有种族主义。”
“不过，在基层，种族情绪仍然高涨。”（新国志）
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