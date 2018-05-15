安倍外交成果赢国内好评 内阁支持率未继续下滑

日媒称，日本安倍政府的内阁支持率在40%上下徘徊。学校法人“加计学园”问题、副首相兼财务相麻生太郎轻视性骚扰发言等丑闻层出不穷。在不缺负面因素的形势下，共同社舆论调查中支持率维持为38.9%是彰显外交成果起到了支撑作用。在野党想对安倍继续发难，然而5月7日宣告成立的新党“国民民主党”支持率低迷，无法完全乘势追击。
据共同社5月14日报道，“国民或许正重新审视外交等长假后的一系列动作。”公明党党首山口那津男5月13日分析认为，对安倍外交的好评防止了其支持率下滑。
报道称，安倍内阁支持率自3月中旬起维持在40%左右，处于胶着状态。此次调查中回答支持内阁的受访者理由中排在首位的是“无其他合适人选”，其后依次为经济与外交的期待，证实了山口的分析。
报道还称，日本首相安倍晋三5月9日在时隔约两年半的中日韩领导人会谈中担任峰会主席。本月下旬安倍将出访俄罗斯，之后美朝首脑会谈前夕的6月上旬，安倍还计划出席七国集团（G7）首脑会议等，重要外交日程排满。自民党中坚议员表示：“唯有通过外交想方设法（使支持率）保持稳定。”
报道指出，安倍采取的是通过外交显示存在感的战略，但内政方面课题堆积如山，因此能否助力执政尚难预料。
立宪民主党党首枝野幸男5月13日表示：“为什么单单加计学园能与首相秘书官会面呢？只能认为源自首相的指示。”
报道称，对于“一概”否认安倍指示的前首相秘书官柳濑唯夫的解释，舆论调查中国民的严厉目光显现。公明党干部表情凝重地称：“解释被认为并不自然。”。
报道还称，此外，麻生的发言也是令人头痛的原因。
报道指出，在野党手中握有大量攻击材料。然而，“怎么也无法将政权逼入绝境”（立宪民主党干部语）也是不争的事实。国民民主党代理干事长增子辉彦认为事态严重，称“这是在野党散漫的表现。”。
日本维新会干事长马场伸幸批评其他在野党拒绝审议的战术，讽刺道“舆论完全变了风向。借助出色的助力，内阁支持率有所上升。”。
报道称，国民民主党的政党支持率仅为1.1%。合并两党的支持率在上一次调查中为希望之党1.7%、民进党1.1%。
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