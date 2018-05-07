马克龙“修复”对美关系遭批评 ：使法国外交更具“依赖性”

法媒称，马克龙在接受《星期日报》采访时表示，反恐斗争与政治军事主题有助于“重新修复”与美国的关系。他特别提到了上月打击叙利亚时他所进行的外交活动。
据法新社5月5日报道，“在跨大西洋轴线上，应当重新修复与特朗普的战略关系，主要集中在政治军事和反恐斗争方面。”马克龙在这次关于外交政策的访谈中强调。他说自己“与美国总统交谈过，非常清楚他的外交政策始终符合其内政目标”，戴着“反伊朗的有色眼镜”。
马克龙认为特朗普是在与他交谈后才决定打击叙利亚的。他解释说：“4月8日，他还未决定要对化武攻击作出怎样的回应。我告诉他，巴沙尔是在试探我们，发动战争是不可能的，但是考虑到我们所掌握的证据，我们对化武场所进行联合打击对于我们的信誉以及限制叙利亚当局的危害而言，是至关重要的。”
至于伊朗核协议，马克龙说：“我努力提醒他与伊朗有关的不同事情之间的内在联系。”最近访问华盛顿，他对自己在这个问题上说服美国总统的能力感到悲观。
马克龙认为，英法美对叙利亚的打击是“一次非常成功的复杂行动，三个盟友之间完美协调”。他还认为“（法俄之间）关于叙利亚的开诚布公的对话帮助向叙利亚当局传达了一些信息，同时考虑到了我们为叙利亚的将来所探索的政治解决方案”。
报道称，《星期日报》除了刊登马克龙对其外交政策的分析，还刊登了来自“不屈服的法国”运动的议员克莱芒蒂娜·奥坦和共和党参议员若埃勒·加里奥-迈拉姆的批评文章。
奥坦谴责国家元首“导致我们的外交比以往更具依赖性”，特别是对北约和美国，她将此称为“无所顾忌的大西洋主义”。奥坦还批评马克龙不顾也门战争，“大张旗鼓地接待沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼”。
加里奥-迈拉姆批评总统“一些行动过于仓促，例如打击叙利亚。虽然从反对化武的角度讲，这些打击在道义上站得住脚，但却过于匆忙，让人感觉不适”。
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