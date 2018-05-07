英媒曝特朗普为抹黑伊核协议 雇人调查奥巴马团队“黑料”

英媒称，美国总统特朗普的助手们聘请了一家以色列私人情报机构，针对奥巴马政府中协助进行伊朗核协议谈判的关键人员策划“肮脏活动”。
据英国《观察家报》网站5月5日报道，去年5月，特朗普阵营中的一些人与私人调查人员联系，试图“挖”曾担任奥巴马国家安全高级顾问的本·罗兹和曾担任前副总统拜登国家安全顾问的科林·卡尔的“黑料”，这是旨在抹黑伊核协议的大量活动的一部分。
报道称，这一重大消息是在特朗普将决定伊核协议命运的5月12日这一最后期限前几天遭披露的。
曾担任英国外交大臣的杰克·斯特劳说：“这些是重大且令人震惊的指控，但也反映出特朗普和（以色列总理）内塔尼亚胡的孤注一掷，与其说是为了抹黑这项协议，不如说是为了毁掉协助达成协议的人。”
消息人士称，一些与特朗普团队有关联的官员在特朗普一年前访问特拉维夫几天后便与调查人员取得了联系。掌握这些“肮脏活动”细节的消息人士说：“这个想法就是，为特朗普办事的人会抹黑在推荐这项协议方面起了关键作用的人，以便使（美国）更容易退出该协议。”
文件显示，该私人情报机构授意调查人员深挖罗兹和卡尔的个人生活以及政治生涯，主要调查他们与亲伊朗的游说人员是否有任何联系以及是否从这项和平协议中获得个人或政治利益。
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