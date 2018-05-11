他信英拉兄妹与家人齐聚新加坡 吃饭逛街其乐融融

近日，泰国前总理他信的小女儿，在个人社交平台上上传了两段视频，画面中两位流亡海外的泰国前总理他信英拉兄妹，正与家人在新加坡团聚，其乐融融。
据泰媒报道，他信的小女儿贝东丹·西那瓦5月7日在个人社交平台Instagram上上传了两段视频。
一段视频是英拉与侄女（也就贝东丹），正牵着贝东丹的一对双胞胎女儿中的一个在新加坡某逛商场开心地走着，三人十分开心，脸上都洋溢着灿烂的笑容。
另一段视频中他信的女儿贝东丹正忙着照顾孩子，腾不出手来吃东西，他信贴心地给女儿喂食，尽显父爱。
据海外网早前报道，他信及其胞妹英拉上周飞抵新加坡与为泰党高层成员会面，被指是趁机商讨明年泰国大选的策略。他信的大女儿萍通塔5日在社交媒体Instagram上发布了一家人的合影，照片中有他信的小女儿贝东丹、他信、英拉等，英拉和他信笑容满面，看似心情大好。
他信和英拉这两位泰国前总理下台后分别于2008年和2017年流亡国外，并遭到泰当局通缉，近几个月来，二人在英国、新加坡、日本等地频频现身，一直吸引着泰当局和外界的关注。
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