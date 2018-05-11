马来西亚变天，中国炒房客将转战新加坡

5月10日周四，马来西亚反对党60年来首度赢得大选。由马来西亚前首相马哈迪领导的反对党阵营希望联盟（希盟）及其政党伙伴战胜现任首相纳吉领导的执政联盟国民阵线（国阵）。
马哈迪并在星期四晚间正式宣誓为马来西亚首相。
据华尔街见闻报道，消息传出，在美上市iShares安硕MSCI马来西亚ETF一度大跌超9%。
马来西亚货币林吉特兑美元一个月无本金交割远期外汇(NDF)跌超2%，创自特朗普当选以来最大跌幅。
上月，马哈迪在接受彭博社采访时曾称，货币贬值时，国家就会亏钱，民众也会赔钱，进口成本上升，经济就上不去。在非常情况下，资本管制或成必要手段。
10日早间，马来西亚央行发布公告称，所有金融机构及在岸资金、债券和外汇市场将在此期间关闭，下周一重开。马来西亚股票交易所（Bursa Malaysia）随后在另一份声明中确认，公众假期内将暂停交易。
彭博社分析认为，投资者应关注马哈迪上台后的三处变化：首相任期设限、6%的消费税将于百日内取消、中国投资者将面临更多审查。
中国是马来西亚最大的贸易伙伴。马哈迪在上月采访中曾直言，如果中国企业在马来西亚设立营运中心，雇佣当地雇员，并引进资本和技术，那么马来西亚相当欢迎来自中国的投资。但他认为，中国现在并没有这么做。
香港《南华早报》在大选结果出炉前援引分析师认为，大选凸显了马来西亚的政治不确定性，或将影响中国投资者的信心，至少在短期内，炒房客或将转投新加坡房市。
高纬环球新加坡分部高级总监兼研究主管Christine Li同时警告称，马来西亚房市或出现供应过剩，相比之下，新加坡房市在中短期内供应有限，将为价格提供支撑。
居外网CEO罗雪欣也认为，反对党胜选后，单纯前来投资的炒房客或将暂时观望，看事态和政策如何发展。
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