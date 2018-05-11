刚果(金)再现埃博拉疫情 已有17起死亡病例

法媒称，刚果民主共和国卫生部5月8日说，该国西北部地区有17人死于埃博拉，并称此次疫情是“具有国际影响的公共卫生紧急事件”。
据法新社5月8日报道，卫生部援引自己5月3日的一份声明说：“在赤道省发生了21起有出血迹象的发热病例和17起死亡病例。”
报道称，这是自1976年以来该国已知的第9轮埃博拉疫情，当年这种致命的病毒性疾病首先是由比利时人领导的一个团队在当时的扎伊尔发现的。
世界卫生组织在日内瓦说，在刚果民主共和国的实验室测试中，从患者身上采集的5个样本中有两个证实了埃博拉病毒的存在。
它在一份声明中说：“世卫组织正在与刚果（金）政府密切合作，利用成功应对2017年类似疫情的模式，迅速扩大行动规模，动员卫生伙伴。”
世卫组织说，它已从应急基金中拨款100万美元，成立了一个协调小组，并派遣50多名专家与该国政府及卫生机构开展合作。
内阁会议后发表的一份官方声明说：“卫生部制定的行动计划已经获得批准。自5月3日的病例通报至今，没有接到新的死亡病例报告。”它没有说明第一起病例是如何发现的。本次埃博拉疫情发生在通巴湖畔的比科罗。
报道称，埃博拉病毒是世界上最凶险的病毒之一，传染性很强，致死率极高。
这种病毒是通过接触体液来传播的——接触患者或死者是常见的感染渠道。
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