美菲启动两年来最大规模军演 菲官员称不针对中国

外媒称，美国和菲律宾军队5月7日开始举行菲律宾总统杜特尔特上任以来，两国间规模最大的年度军事演习。在寻求与中国及俄罗斯建立更密切关系的背景下，杜特尔特曾希望减少美国在菲律宾的驻军。
据美联社5月7日报道，美菲“肩并肩”联合演习当天在马尼拉主要的菲军军营拉开帷幕，将有8000多名美菲军人参加演习。两国官员称赞美菲长期的盟友关系，并相互挽起手臂显示团结。
演习包括两栖登陆、实弹射击和应对灾害的内容，还包括模拟城市环境下的战斗演练，以训练特种部队打击城市中的恐怖分子。
报道称，2016年掌权后，杜特尔特誓言将削减在菲律宾南部参与反恐训练任务的美军人数，还曾威胁停止与美军之间的年度演习。
报道称，尽管今年的“肩并肩”军演是杜特尔特就职以来规模最大的一次，但菲律宾官员强调演习不针对中国，而是针对城市恐怖主义的威胁以及其他人为造成的危机和天灾。
另据共同社5月7日报道，菲律宾和美国7日开始举行一场大规模军事演习，内容包括在面向南海的吕宋岛局部地区举行一场演练。
超过8000名军人将参加此次代号为“肩并肩”的演习，演习将持续至本月18日。与过去两年一样，来自日本和澳大利亚的部队也将参加演习。
菲律宾军方称，此次演习将在该国多个地区举行，包括中部省份三描礼士省和打拉省。中国黄岩岛位于三描礼士省附近海域。
菲律宾国防部长德尔芬·洛伦扎纳在马尼拉的阿吉纳尔多营举行的军演开幕式上说：“今年，‘肩并肩’演习将以协同作战能力为重点，以应对传统和非传统安全关切。”
他还说：“通过此次演习，我们希望提升自身反恐能力以构建更安全的社会，并努力根除全球恐怖网络。”
报道称，因美方批评其可怕的缉毒运动，菲律宾总统杜特尔特2016年曾说，他希望取消两国军演。但军演去年仍得以举行，尽管规模有所缩小。
在本次军演开幕式上，美国驻菲律宾大使金成强调：“我们需要共同努力克服我们在当今世界中面临的复杂挑战。这包括国际恐怖网络以及自然的威胁。”金成接着说，此次演习将继续加强双边关系。
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