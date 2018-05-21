虚拟货币玩家盯上巴拿马 该国尚未对领域进行监管

西媒称，中央银行缺失、美元自由流通、热衷于金融立法现代化以及强大的国际互联性，是让巴拿马备受加密货币发行商和金融技术投资者青睐的主要原因。
据埃菲社5月14日报道，最近几周，巴拿马技术界投资者和专家听取了X数字货币公司多名人员关于数字货币发行和金融技术的介绍。
报道称，澳大利亚的X数字货币公司是第一个在该国证券交易所上市的加密货币投资基金。公司首席执行官利·特拉弗斯告诉记者，如果金融体制现代化法律在巴拿马获得通过，加密货币和金融科技得到法律规范，那么X数字货币公司“很可能”于8月份在巴拿马发行一笔投资基金。
报道称，巴拿马日前举办的主题为“巴拿马为全球化经济做好准备”的企业高管年会主要介绍如何“利用区块链、比特币和数字转型趋势来增强竞争力”。会议承办人、巴拿马经理人协会主席埃克托尔·科特表示，利用金融科技、加密货币和区块链等技术十分必要，因为大部分玩家都不在巴拿马当地。
科特强调说：“如果我们不利用这些机会，其他人就会利用，我们就会落后。”
据《巴拿马明星报》最近报道，由于巴拿马尚未对该领域进行监管，一群年轻人自行开发了“纳坦”，这是巴拿马首款加密货币，主要用于远程支付教育费用。
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