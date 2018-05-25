特朗普致信金正恩全文曝光：若改变主意随时给我打电话

亲爱的主席先生： 对于最近双方期待已久的预定于6月12日在新加坡举行的会晤，我们非常感谢您对相关的谈判及讨论付出的时间、耐心和努力。我们被通知这个会晤是朝鲜要求的，但是这对我们来说完全无关紧要。我本来非常期待能见到您。很遗憾地，根据您最近声明中呈现的极度愤怒和公开敌意，我觉得这个时间点不合适进行这次筹备已久的会晤。因此，请了解这封信代表了新加坡会晤不会举行，为了双方好，但对世界不好。您谈到您的核武能力，但是我们的核武更加强大有威力，我向上帝祈祷它永远不会派上用场。
我先前觉得您我之间正在建立极好的对话，最终，起作用的只有对话。在未来的某一天，我非常期望见到您。同时，我向您释放人质让他们能与家人团聚表示感谢。这是完美的表示，我对此非常感谢。
如果您就这次最重要的会晤改变主意，请别犹豫给我打电话或给我写信。整个世界，尤其是朝鲜，已经失去了一个走向长期和平、繁荣、富强的机会。这次错失的机会将是一个历史上真实悲伤的时刻。
美国总统 唐纳德·特朗普 谨启
一名资深美国官员表示，特朗普总统给金正恩的信，全部都是按照他自己的话写的。“总统亲自口述信中的每个字。”
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