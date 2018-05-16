伊拉克议会选举萨德尔阵营意外领先 美伊关系或生变

美媒称，受特立独行的宗教领袖穆克塔达·萨德尔支持的阵营在上周末举行的伊拉克选举中意外领先，这或将迫使美国官员在这一极其敏感的时刻，重新思考如何在该地区更好地维护美国利益。
据美国《华盛顿邮报》网站5月14日报道，萨德尔激烈反对美国的中东政策，他在选举中意外领先，让美国是否能继续在伊拉克驻军受到质疑。但萨德尔的发言人说，萨德尔支持伊拉克与美国关于培训伊安全部队和武器采购的协议，前提是这些协议符合伊拉克的利益，并且“伊拉克的主权不受干涉”。
报道称，根据5月14日公布的全部18个省的计票结果，萨德尔阵营在伊拉克议会选举中赢得的选票最多，这让他在确定总理人选和国家未来发展方向方面占据有利位置。
他的胜利也意味着现任总理海德尔·阿巴迪的失败，这位受美国支持的候选人的得票数排名第三。
报道称，萨德尔这位什叶派宗教领袖最初在国际上引起关注是在2003年美国出兵伊拉克后，当时，他作为一名年轻的民兵领袖与美军作战。
报道还称，但多年来，萨德尔已经越来越务实，他组建了跨宗派的选举联盟，强调伊拉克民族主义，反对忠于伊朗宗教领袖，反对美国的军事和政治支持。
一位西方外交官在评价萨德尔时说：“他是唯一对伊拉克有着清醒认识的政治家。伊拉克优先，根除腐败，建立技术官僚政府。”
报道指出，美国和伊朗都不信任萨德尔，因为他是这两个国家的积极反对者。例如，他批评伊朗通过向强硬的什叶派政治人士提供军事援助和政治支持，扩大自身影响力。与美国一样，伊朗现在也必须重新思考如何在伊拉克维护自身利益，萨德尔的特立独行对伊朗在阿拉伯国家的对手产生了吸引力。
报道还指出，萨德尔在伊拉克大多数省份的得票率之高，让他的盟友和反对者都很意外，他打击腐败和改革政治体制的主张，受到选民的欢迎。
分析人士说，他调动绝对忠于自己的支持者的能力，也让他在这场投票率极低的选举中受益。
然而报道也表示，萨德尔阵营的得票数远不能使其成为多数派。这可能让阿巴迪拥有一线生机，前提是他能与萨德尔和其他赢得少数席位的改革派阵营达成协议。伊拉克选举委员会将于本周晚些时候公布议会席位的分配结果。
报道称，阿巴迪的支持者和反对者此前都认为，他的票数最有可能领先，从而获得连任。
阿巴迪虽为什叶派，但他在伊拉克什叶派地区的得票落后，然而，他又是唯一在逊尼派占多数的摩苏尔胜出的在任领导人。因此，他可以称自己是唯一能代表“民族联合”的可靠政治家。
分析人士称，阿巴迪现在能否连任，完全取决于萨德尔。
萨德尔的发言人贾法尔·穆萨维说，跨宗派的萨德尔联盟是与阿巴迪政见最相似的改革主义阵营。他说，萨德尔只会拒绝与“伊拉克人民已经厌倦的失败者”组建联盟。
报道认为，这番话意味着萨德尔似乎不会与得票数排名第二和第四的阵营结盟。
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