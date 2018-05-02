日本多家银行开新业务:同性伴侣可共同贷款买房等

随着日本社会对同性伴侣的认识和接受度不断加深，多家银行及保险公司纷纷推出面向同性伴侣的贷款、保险服务。同性伴侣可一同申请贷款购房，其中一方亦可成为对方保险的指定受益人。
据日本时事通信社5月1日报道，由于日本未正式承认同性婚姻合法，因此同性伴侣无法以配偶关系办理各项金融业务。
对此，日本瑞穗银行率先做出变革。同性伴侣只需提交户籍所在地政府相关证明等，即可享受与异性恋夫妻同等。自2017年7月该业务启动以来，瑞穗银行已受理十余件贷款申请。
乐天银行另辟蹊径，与房地产商合作，为同性伴侣提供“一条龙”式服务。乐天银行规定，只要是在银行合作方购入房产的同性伴侣顾客，经银行面试审查通过后，无需提交政府证明即可贷款购房。
东京海上日动火灾保险等大型保险公司一改以往仅配偶可享受投保人赔付的规定，令同性伴侣亦可成为对方投保的指定受益人。这次变革涵盖汽车保险、旅行保险、火灾保险等常见生活保险。
此外，针对投保人在保期进行变性手术等改变生理性别的行为，日本生命保险等人寿保险公司做出规定，将根据投保人的现有性别修改保金，更好地保障投保人的权益。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost