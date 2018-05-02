2017年全球军事开支增长1.1% 美国约占总开支1/3

5月2日，瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）公布了全球军事开支变化趋势报告，报告列出了年度数据及军事开支最大15国名单称，2017年全球军事开支达1.7万亿美元，较前一年同比增长1.1%。
俄罗斯卫星通讯社报道称，SIPRI专家认为这一全球军事开支数据是自冷战结束以来较大的一笔，专家解释说，全球军事开支在1999年至2011年持续增长，在2012年至2016年几乎没有变化，在2017年出现小幅增长。
据SIPRI统计，全球军事开支总体上占全球GDP（国内生产总值）的2.2%，平均下来相当于每人230美元。专家对比称，这一比例在1992年特别高，达3.3%，2014年降到2.1%。
美国仍然是年度军事开支最大的国家，去年美国军事开支占世界军费总开支的35%。排名第二的是中国；沙特排名第三（4%）；俄罗斯从第三位下滑到第四位（3.8%）； 印度排名第五（3.7%）。前五国军事开支占全球军费开支的60%左右。
根据报告，俄罗斯军事开支首次在1998年后减少20%，为663亿美元。根据这份报告，这一下降趋势意味着，军事开支占俄罗斯GDP的比例从2016年的5.5%降到了2017年的4.3%。与此同时，SIPR认为，如果与其他国家2011年以后的数据相比，俄罗斯军事开支占GDP的比例仍然很大。
报告指出，2017年，中东国家和西欧国家军事开支均出现上涨，上涨比例分别为12%和1.7%。北约国家2017年的军事开支为9亿美元，占世界军事开支的52%。近29年来，亚洲和大洋洲的军事开支持续增长。
据SIPRI统计，中东国家的军费开支去年较前年（2016年）增加6.2%，地区军事开支最大的是沙特阿拉伯（增长9.2%）。虽然油价较低，伊朗和伊拉克的军事开支均出现增长。
SIPRI公布的数据显示，军事开支涵盖国家花费在军事力量和军事活动上的费用，包括支付薪水、偿还债务、运营成本、采购武器装备、军事建设、科学研究开发、行政支出等等。
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