泰姬陵严重变色 印度最高法院命政府求助国际社会

据英国广播公司（BBC）5月1日报道，因泰姬陵变色实在“令人担忧”，印度最高法院指示政府向国际社会求助。
泰姬陵建于17世纪中叶，是莫卧儿帝国国王沙·贾汗为他分娩而死的妻子穆塔兹所修建。泰姬陵被公认为是印度的名片，也被联合国教科文组织（UNESCO）列入世界文化遗产名录，每天吸引约7万名游客。然而多年来，泰姬陵白色大理石却逐渐变黄。
印度最高法院法官看过几张泰姬陵近期照后表示，大理石的颜色“最初变黄，现在看起来正在变绿变黑”，并下令印度政府向国内外专家求助。
据报道，泰姬陵大理石因雾霾而变黄，建筑后墙因正对严重污染的亚穆纳河，遭昆虫排泄物污染变绿。自从环保组织首次警告建筑受损的情况后，印度已采取多种清洗方法，包括1月开始用泥膜清除大理石上的脏污，预计今年底完工。
印度政府为此还曾关闭泰姬陵附近数千家工厂，不过环保组织表示大理石仍日渐失去光泽。据此前媒体报道，从今年4月1日起，印度政府还将游客参观泰姬陵的时间限制在3小时内，但阻止建筑损耗的效果似乎并不明显。
BBC称，法院指责政府：“即使你们有专业技术，也没有在好好利用，或许你们并不重视泰姬陵，但我们必须拯救这座建筑。”
据报道，最高法院法官洛柯（Madan B。 Lokur）和古普塔（Deepak Gupta）给印度总理莫迪和北方邦政府一周时间回应，最近一次听审会将于5月9日举行。
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