美欲调整航母部署打乱中俄阵脚

美媒称，美国国防部长马蒂斯暗示采取新的海军航母战略，以在未来可能发生的战争中甩掉中国和俄罗斯。
据美国商业内幕网站5月3日援引《防务新闻》周刊报道，国防部长马蒂斯4月在众议院军事委员会上暗示，美国海军将大幅调整航母部署策略。
马蒂斯说，当今的航母部署方式像是一家商务海运公司，而他希望航母部署更侧重于让美国的对手中国和俄罗斯始终处于劣势。
报道称，马蒂斯提议缩短部署时间并增加部署的不规则性，美国由此可在需要之时大幅增加在有关地区的存在，并在和平时期具备不可预测性。
报道还称，马蒂斯将目前美国海军舰船部署策略比作商务海运作业，其路线因为是事先规划好的而可预测，由此可能削弱具备快速行动能力的航母的战略优势。
马蒂斯4月在众议院军事委员会就海军航母部署现状对议员们说：“这完全不是部署一支海军的方式。”
马蒂斯希望做到，“驱动我们行动的，是为参与大国竞争所做的战备，而不仅仅是一张轮值表——我据此可以告诉你们三年后哪艘航母会部署到世界哪个地方”。他所指的大国竞争是与中国和俄罗斯等军事大国的作战或对抗。
报道称，马蒂斯的解决方案是缩短航母的部署时间和增加不规则性。
他说：“今后我们可能缩短派航母出去的时间。今后的情况是：今天在南海还有三艘航母，但两周后就只有一艘了，另两艘会在印度洋。”
报道称，现行航母标准部署时限为8个月，而马蒂斯希望缩短航母派出时限。
马蒂斯说对议员们说：“部署时间到了90天他们就会回国。他们不会在海上待上8个月的时间，我们将拥有一支战备水平更高的部队，可大幅增派军力并应对高端战事，同时不会拆散很多家庭，也不会破坏保养周期。我们实际上会增加训练时间。”
报道称，马蒂斯还打算提高航母派出的不确定性，这大体上符合特朗普政府推行的国防战略，该战略把对抗中国和俄罗斯等国家作为工作重点，中俄两国都已研制出对抗美国航母的武器系统。
报道还称，缩短航母部署时间并提高航母部署随机性得以实现后，马蒂斯和海军可能打乱中国和俄罗斯的阵脚。
另据美国国防部网站5月2日报道，海军部长理查德·斯潘塞2日对记者说，在当下这个大国竞争时代，海军部门在投资进行人力和战力建设，旨在打造一支更具致命性破坏力的部队。
斯潘塞以及海军作战部长约翰·理查森上将和海军陆战队司令罗伯特·内勒上将在五角大楼共同出席了一场记者会。斯潘塞在记者会上说：“我们正在打造一支我国当前需要的海军以及一支面向未来的海军陆战队。”
他说，海军部门在投资推进各项重要战力的现代化并发展新技术，旨在继续为作战人员提供各种条件去实现“今晚就能作战”的目标。
斯潘塞说：“按照2018年《国防战略报告》的指示，我们正在打造一支更具致命性破坏力、更具弹性且更灵活的模范部队，这支部队要具备在当下这个我们所称的大国竞争再起的时代威慑并击败任何敌人的能力。”
报道称，美国海军部门在完善各项进程，并将利用国会授予的各项采购权壮大自身力量，此外还在与业界开展合作。
他还说：“通过侧重提高有关进程的效率，我们正在打造一支更具致命性破坏力且战备水平更高的海军和海军陆战队团队。”他表示，海军将确保有关进程能有效支持作为美国核心战力的作战人员。
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