巴菲特：即便他离职 伯克希尔仍是各公司“首选买家”

英媒称，5月5日在伯克希尔-哈撒韦公司的年会上，首席执行官沃伦·巴菲特向股东们保证，即使在他离职以后，这家联合大企业也仍然会是各公司的“首选买家”。
据英国《金融时报》网站5月5日报道，此次年会上人们纷纷问及接班人问题和巴菲特离职后的公司前途，这位所谓的“奥马哈先知”表示，公司的资本管家声誉“现在属于伯克希尔”。
他在长达几个小时的投资者提问环节中说：“我认为那取决于伯克希尔，不取决于我。”
报道称，这位87岁的投资家说，对于寻找买家的公私企业而言，伯克希尔仍将是第一个停靠港，尤其是对于反对私募股权举债收购的家族或管理层而言。私募股权举债收购会涉及大批裁员。
巴菲特说：“如果他们关心企业的归宿，那就绝对应当先给我们打电话。我认为，如果他们需要钱，我没接电话他们也不会挂断的。”
报道称，过去20年来，伯克希尔的保险和运营业务赚来大量现金，积累了一笔数额惊人的资金。3月底，所谓“浮存金”——伯克希尔在理赔之前先收取的保险费——增至1160亿美元，为伯克希尔寻求新的交易提供了强大火力。
据英国《金融时报》网站5月5日报道，伯克希尔-哈撒韦公司在2018年初亏损11亿美元，其投资组合的变动掩盖了企业基础业务的改善。
公司表示，新的会计规则意味着该集团现在必须将其股票和衍生品投资组合的未实现损益都列入收益。就今年第一季度而言，这就包括净利润减少64亿美元。
报道称，按照巴菲特惯用的伯克希尔基础业绩衡量方法，扣除投资损益的营业收入同比增长49%至53亿美元。该集团的保险承销业务扭转前一年的亏损态势恢复了盈利，铁路、能源和公用事业部门的营业收入则有所改善。
公司在一份声明中表示：“任何一个特定季度的投资收益（和）亏损通常都是毫无意义的。”
发布这一会计结果适逢伯克希尔的上万名投资者齐聚奥马哈参加公司一年一次的股东大会。
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