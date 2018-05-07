跌破眼镜：特朗普私人律师毕业于全美最烂法学院

迈克尔•科恩担任特朗普的私人律师长达十年之久，4月份因为系列丑闻被当局调查，声名狼藉。如今，科恩的母校西密歇根大学的托马斯•M•库利法学院（下称库利法学院）也被人“扒出老底”，被指入学门槛低，教学质量差，是全美国最烂的法学院之一。学生和母校双双成为美国法律界——乃至全社会的笑柄。
母校曝光
库利法学院位于密歇根州兰辛市，在美国众多法学院当中，一度曾是规模最大的，但绝不是名声最好的。
实际上，库利法学院是全美国最差的法学院之一。作为库利法学院的毕业生，迈克尔•科恩常年给特朗普当私人律师，并且因此身陷丑闻，正在接受刑事调查，对其母校库利法学院的名声无疑是雪上加霜。
面对负面媒体曝光，库利法学院的总顾问詹姆斯•罗布坐不住了，撰写书面声明称：“我们的毕业生迈克尔•科恩先生近日频频见报。有些人对我们法学院一无所知，却妄加指责，我们对此深感遗憾。这些人对法律教育——尤其是我们优秀的法学院所知甚少，从他们身上，我看不到文明，也看不到礼貌。”
全美最烂
实际上，这所“优秀的法学院”问题很多。
库利法学院的学费高达每年5.1万美元（约合32万元人民币）。该院录取门槛较低，录取率达到85%，但只有不到一半的学生能一次考试就取得律师执照，大部分人还要补考。相对而言，全美国所有法学院毕业生当中，约有75%的学生只需一次考试就能通过。
2017年，美国律师协会怀疑库利法学院招生门槛过低，甚至不符合基本的招生要求，考虑过废除库利法学院的资质。为此，库利法学院和美国律师协会一度对簿公堂。
千夫所指
库利法学院本身就“经营惨淡”，再加上毕业生科恩因为特朗普而身陷丑闻，因而成为千夫所指的对象。
《美国律师》杂志发表评论文章称：“他（科恩）的法律生涯已经结束了，（库利法学院）也是公认的全国最差的法学院之一。”
面对社会各界的嘲讽，库利法学院总顾问罗布称，批评者根本就不懂、甚至不在乎成功的机会。罗布表示，库利法学院为很多天分不足的学生提供平等的教育机会，并且以此为荣。该院1991级毕业生杰罗姆•阿布德也表示，库利法学院入读门槛很低，不过一旦入学，要求标准其实很高。“读书靠自己，”阿布德说。
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