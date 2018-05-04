美称朝鲜或释放三名美国人 白宫：“特金会”前表达善意

境外媒体称，美国总统特朗普的律师朱利安尼表示，美国政府已与朝鲜达成协议，释放三名被关押的美国公民，其中包括一名已被关押两年的62岁的弗吉尼亚州公民。
据美国《华尔街日报》网站5月4日报道，朱利安尼3日在接受福斯新闻的早间秀“Fox & Friends”采访时表示，“我们让金正恩印象深刻，他今天同意释放三名囚犯。”
报道称，白宫未提供更多细节。特朗普2日晚间曾通过Twitter暗示，很快会发布消息。他说，之前的美国政府没有能够让朝鲜释放“三名人质”，并补充说“请继续关注本届政府”。
另据路透社5月3日报道，美国白宫3日表示，若朝鲜释放三名遭扣押的美国人，将是朝鲜在美国总统特朗普与朝鲜最高领导人金正恩举行会晤前表达善意的体现。
报道称，在美朝未来几周举行史无前例的峰会前，对朝鲜很快会释放三名遭扣押的美国人的预期升温。
美国有线电视新闻网（CNN）3日援引消息人士称，这些人很快就会被释放，两个月前朝鲜外务相访问瑞典时提出了相关想法，为此事奠定了基础。
“我们无法确认目前有关他们将被释放的报道的真实性，但如果朝鲜在特朗普和金正恩会谈前释放这三名美国人，我们肯定会将此视为表达善意的信号。”白宫发言人桑德斯称。
另据台湾《中国时报》报道，目前在朝鲜被关押的3个美国人，分别是60多岁的韩裔商人金东哲（Kim Dong Chul）、曾在平壤科技大学教书的55岁金相德（Kim Sang Dok）和年龄不详的金学成（Kim Hak Song）。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost