英媒关注中国研发真空管道超高速列车：比现有高铁快3倍

英媒称，在中国的“超级高铁”实验室里，科学家们利用一个具有未来主义色彩的管道来测试速度比飞机还快的磁悬浮列车，
据英国《每日邮报》5月2日报道，中国科学家一直在测试一种超高速列车的原型车，该列车的旅行速度可能比飞机快。
据中国官方媒体报道，这种名为“超级磁悬浮”的尖端型号预计理想状态下将达到1000公里/小时——比中国目前的子弹头列车快3倍。
报道称，这意味着，如果未来的试验取得成功，将来的列车将比波音737的速度快，后者的巡航速度可达960公里/小时。这也意味着这趟列车可以在30分钟内从伦敦开往巴黎。
该实验由中国西南交通大学在四川省进行。身为磁悬浮和牵引动力专家的邓自刚教授主导了该实验。
报道称，邓教授被中国媒体称为“高铁侠”，他在实验室里做磁悬浮列车的试验已经至少四年了。
他和他的团队制作了一个小型的单座磁悬浮列车模型，并在真空管道进行测试。
人民网的一篇报道称，这种真空管是由该团队研发的中国首个高温超导磁悬浮回路。
报道称，45米高的轨道设计负荷为300公斤，最大载重为1000公斤。
邓教授认为，真空管道可以减少空中和列车之间的阻力，磁悬浮技术可以减少列车与轨道之间的摩擦。 因此，真空管道内的环境可以确保原型车达到最大的速度。
目前，邓教授的原型车能够从地面上稳定地漂浮至20mm高，同时在携带1吨重物时能达到50公里/小时的时速。
这位教授称，这项技术可以使这列火车能以超过1000公里/小时的速度行驶。
报道称，显然，这不是中国正在研发的唯一超高速列车。
这个火车“狂魔”国家还在研制时速可达4000公里的“飞行列车”。这项计划是去年8月由中国航天科工集团公司——一家发展导弹和太空计划的国有企业——披露的。
报道称，中国拥有世界上最大的高速铁路网。据新华社报道，中国的高铁线路总长已达2.2万公里，比世界其他高铁线路的总和还要长。
目前，中国的高速客运列车最高时速为350公里，这使得从上海到北京只需4.5小时。
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