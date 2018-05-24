最忠实盟友心凉后也要反击了？俄媒：日本考虑对美商品加征关税

俄新社5月22日刊登题为《日本感到委屈：与华盛顿处于贸易战边缘》一文。作者为伊戈尔·加什科夫。文章摘编如下：
东京正在考虑对美国商品加征关税的方案，以弥补唐纳德·特朗普保护主义政策带来的损失。早些时候美国总统作出不豁免日本钢铝关税的决定。
日本打算做什么
据日本广播协会电视台报道，东京准备征收的关税或导致美国损失4.09亿美元。这是根据对等原则：日本损失的金额正是这么多。
数十年来这两个国家视彼此为可靠的伙伴。上世纪80年代日本自称“美国不会沉没的航母”。但昔日的功勋无助于得到关税豁免。
俄罗斯科学院远东研究所日本研究中心主任瓦列里·基斯坦诺夫说：“这特别让人委屈，因为美国对韩国让步了——这是美国的另一个地区盟友。安倍晋三首相以与特朗普关系友好为荣，但却没能说服白宫退让。对他而言这是政治打击。”
基斯坦诺夫表示，华盛顿和东京的经济利益在特朗普上台后立即有了分歧。日本对新总统作出退出《跨太平洋伙伴关系协定》的决定感到痛苦。基斯坦诺夫指出，“对于这个项目安倍寄予了克服国家经济相对萧条的希望。不过美国人示意，他们对既定形式不满意。白宫愿意重拾跨太平洋伙伴关系，但只有在自己开出的条件下”。
美国力求得到什么
报道称，美国对日本的主要意见是市场封闭。东京花费大量资金用于支持本国农民。尽量不进口大米，因为征收的关税极其高，其他农产品也一样。美国供应商想争取到日本消费者，特朗普也在为他们的利益游说。
与此同时，美国总统试图防备在美国市场大获成功的日本汽车生产商。华盛顿尤其气愤的是，日本汽车公司利用自贸协定在墨西哥建厂，向美国免税供应产品。结果美国工人遭殃，亚洲投资者不再雇佣他们。
提出“让美国再次伟大”的口号后，特朗普承诺采取对美国有利的路线。东京在其中发现了危险的趋势。此外，华盛顿选择进行双边谈判。但由于在政治和经济分量上的差距，日本对面对面单独交流的形式感到不舒服。基斯坦诺夫说：“在这种情况下华盛顿可以随随便便就把东京的胳膊拧下来。”
准备放弃经济全球化模式的美国点燃的贸易战令日本担忧。俄罗斯卫星通讯社日本分社的分析师表示，“这无疑将引发萧条。非常不希望事态如此发展。如果特朗普政府不满足于目前的加征钢铝关税，发展到整体采取高关税，世界经济将发生变革”。
为何这对俄罗斯不利
报道认为，迫在眉睫的冲突对安倍晋三不利。他的支持率正在下降。与特朗普的特殊关系没有为他带来实际好处。
报道称，安倍的政治失败对俄不利。近年来两国关系缓和。2014年美国和欧盟实施反俄制裁时，东京仅采取了象征性措施。2018年日本没有因为“斯克里帕尔案”驱逐俄外交官。
安倍多次显示出日本的和解立场。2014年，有别于西方领导人，安倍出席了索契冬奥会开幕式。2016年安倍与俄总统联合批准了两国伙伴关系八项计划。今年日本首相有望再度访问莫斯科。
俄日本问题专家指出，日本对俄的友好举措未动摇东京与华盛顿的紧密关系，虽然证明日本力求在政治上更加独立。
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